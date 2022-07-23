Ми не маємо зброї, але ми маємо вплив: Міла Куніс та Ештон Кутчер на Саміті перших леді та джентльменів

Американське акторське подружжя Міла Куніс та Ештон Кутчер давно допомагають українцям у боротьбі за свободу. Спочатку зірки висловлювали свої співчуття та підтримку українському народу, а пізніше розпочали збори коштів.

Міла Куніс народилась у Чернівцях, але у 1991 році переїхала у США і довгий час вважала себе американкою. Проте, коли прийшла біда на її рідну землю, відчула нові для себе почуття.

Як ніколи горда бути українкою.

Подружжя ні на хвилину не припиняло підтримувати українців, тому коли з’явилась пропозиція від першої леді, погодились виступити на Саміті перших леді та джентельменів.

Зокрема, зірки звернули увагу на те, як вони можуть допомогти у війні України проти Росії. Ештон Кутчер відмітив, що хоч і не може надати зброю Україні, але має вплив на спільноту, яка може це зробити.

Звичайно, ми не маємо чимало повноважень відправити більше зброї чи вплинути на накладання більших санкцій. Проте ми можемо впливати, надихати людей, уряди, спільноту.

Також чоловік додав, що потрібно пам’ятати, що урядам різних країн непросто давати військову допомогу і їм доводиться йти на значні жертви.

Однак всі готові продовжувати цю боротьбу.

Світові зірки продовжують підтримувати Україну як на словах, так і на ділі. Читай, як мільярдер Річард Бренсон відвідав Гостомель та обговорив із Зеленським відбудову України.

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