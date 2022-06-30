Мрія житиме! Мільярдер Річард Бренсон відвідав Гостомель та обговорив із Зеленським відбудову України

Україну підтримує весь цивілізований світ. За час повномасштабної війни це твердження стало аксіомою.

Візит британського мільярдера Річарда Бренсона в Україну доводить, що великий міжнародний бізнес також з нами та готовий допомагати у відбудові країни після перемоги.

Читай, що робив підприємець у Київській області та як пройшла його зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

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29 червня бізнесмен прибув в Україну та відвідав постраждалу від російської навали Київську область.

Ми приїхали подивитись, чим можемо допомогти в цей складний час. Ми побачили сьогодні Київ і навколишні міста. Відвідали Бучу, Ірпінь і Гостомель, — розповів Бренсон.

Він також побував на зруйнованому аеродромі в Гостомелі та запропонував свою допомогу у відбудові символу України — літака Ан-225 Мрія. Про це повідомив лідер парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія.

За його словами, Україна вже опрацьовує проект будівництва літака, який використовуватиме новітні технології.

— Ми вже зараз опрацьовуємо проект будівництва нового літака, який після війни поставить ще багато рекордів. Але будучи вже оновленим, на базі сучасного, цифрового обладнання, що дозволить Мрії стати ще сильнішою, — зазначив нардеп.

Крім того, на зустрічі обговорили перспективи співпраці в космічній сфері.

Про що говорив Бренсон із Зеленським

Під час свого візиту Бренсон зустрівся з Володимиром Зеленським, а також міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та групою лідерів українського бізнесу.

Офіс президента повідомляє, що на зустрічі обговорювали:

проекти в галузі енергоефективності та перспективи співпраці у післявоєнній відбудові України; запровадження санкцій проти Росії; забезпечення безпекових гарантій для України; питання збереження уваги світу до війни в нашій державі.

Візит британського бізнесмена Річарда Бренсона до України — чергове нагадування, що світ і відомі люди продовжують нас підтримувати, — написав Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Бренсон своєю чергою висловив готовність “допомагати всім, чим зможе” та зізнався, що вражений оптимізмом українців. Адже вони навіть під час війни думають про відбудову рідної країни.

— Головною метою моєї поїздки до Києва було зустрітися та вислухати українців, зрозуміти їхні страхи та занепокоєння, а також дізнатися, що бізнес у партнерстві з громадянським суспільством та урядами може зробити для найефективнішої підтримки України.

Я зберігаю надію, що Україна та її народ переможуть цю війну, взявши під контроль свою територію, свій суверенітет і свій майбутній шлях.

Але, як ніколи, всі ми маємо об’єднатися і протистояти загрозі, яка стоїть перед Україною та світом, — написав підприємець у своєму Instagram.

Хто такий Річард Бренсон

Річард Бренсон — 71-річний британський підприємець та засновник корпорації Virgin Group, яка охоплює близько 400 компаній різного профілю.

За даними Forbes станом на 2022 рік, Бренсон має близько $4 млрд особистих статків.

Минулого року мільярдер побував на нижній межі космосу в рамках випробувального польоту корабля своєї компанії Virgin Galactic.

На зустрічі із Зеленським бізнесмен заявив, що постійно виступає на підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. А також погоджується із запровадженням найжорсткіших санкцій щодо РФ і тих, хто фінансує війну.

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