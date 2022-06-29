Сімейне життя, будинок, кар’єра: від чого відмовилась Леся Нікітюк через війну

Для української телеведучої та блогерки Лесі Нікітюк цей рік мав бути особливим, але її плани, як і плани мільйонів українців, зруйнувала Росія. Ми мріяли, сподівались та чогось очікували від майбутнього, аж поки жорстока війна не прийшла в наш дім.

Леся Нікітюк про плани на 2022

Леся вирішила поділитись, що вона відклала у довгий ящик через війну.

Мені довелось відмовитися від своїх планів щодо кар’єри на 2022 рік, в якій повинні були відбутися нереальні, класні зміни як для мене, так і для глядачів — розповіла вона в інтерв’ю Маші Єфросиніній.

Українці мали побачити Лесю Нікітюк у новому амплуа — як героїню серіалу.

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Леся розповіла, що і сімейне життя їй довелося поставити на паузу. Ведуча хотіла віднайти баланс у житті, навчитись поєднувати роботу й особисте, на яке потрібно завжди виділяти більше часу.

Нікітюк розповіла, що раніше буквально жила на знімальному майданчику і за цілий рік проводила там 150-200 днів.

До планів Лесі входив і переїзд у нове житло. Вона каже, що і це довелось відкласти.

Мені довелось відмовитися від купівлі власного будинку, від ремонту, який я люблю. Передивлятися ночами дизайн, підбирати люстри, планувати майбутнє, мріяти, як житиму в красивому будинку…

Та ведуча не втрачає надії, а вірить у краще.

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