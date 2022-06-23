Намагаємось бути командою. Хореограф та екс-Холостяк Макс Чмерковський про шлюб із австралійкою та народження сина

Хореограф, екс-Холостяк та суддя танцювальних шоу Макс Чмерковський розповів відверто про особисте життя у проекті Як ти?

Макс Чмерковський про родину

Про різний менталітет з дружиною-австралійкою, непорозуміння у шлюбі та найважливіше у житті дивись у великому інтерв’ю.

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Ми з дружиною намагаємось бути командою, разом ухвалювати рішення. Так, кожен займається своєю справою, але, наприклад, виховання сина — наше спільне завдання.

— Нема такого: ось я сказав, вдарив по столу — значить, так і буде. Ні, для нас важливе взаєморозуміння, — каже Макс. — Моя дружина — австралійка. Там, звідки вона — тиша, океан і спокій… Я ж українець, з Одеси.

Під час розмови з татом ми поводимось емоційно, жестикулюємо. Піта ж часом думає, що підвищений тон свідчить про те, що ми сваримось. А це просто наша манера спілкування.

Проте через роки спільного життя, мені здається, що Піта стає схожою на українську дівчину, а я — на австралійського хлопчину. Вона мене трішки заспокоює своєю присутністю.

Макс розповів, що найочікуванішою подією для нього було народження сина. Хлопчик пішов стопами батька і почав танцювати. Проте Макс запевнив, що не примушує сина Шая обирати саме кар’єру танцюриста.

Хлопчик всесторонньо розвивається. І танці — лише один зі способів становлення особистості.

Макс Чмерковський поділився, що у своєму синові хотів би побачити поєднання одеського гумору та виваженості. Він зізнався, що завжди мріяв стати батьком. Подружжя не планує зупинятись на одній дитині.

Нещодавно стало відомо, що подружжя втратило дитину. Піта Маргатройд пережила викидень внаслідок COVID-19. У такий непростий час Макса та Піту розділяли тисячі кілометрів, адже хореограф був на зйомках у Києві, а його дружина — у США.

Не бути там із нею — божевілля. Це змушує почуватися безпорадним, — поділився Макс.

Подружжя не знало, що очікує на дитину, це стало випробуванням для них обох. Про це вони розповіли американському журналу People.

Дивись проект Як ти? з Григорієм Решетніком щосуботи о 9:30 в ефірі та на YouTube-каналі СТБ.

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