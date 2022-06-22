Дженніфер Лопес називає 14-річну доньку “вони”: пояснюємо, хто такі небінарні персони

Повага та розуміння — речі, які повинні наповнювати стосунки батьків та дітей. Як голлівудським зіркам, так і звичайним людям буває з цим часом непросто.

Однак трапляються випадки дивовижного взаєморозуміння, як, наприклад, у Дженніфер Лопес та її 14-річної доньки Емми, яку тепер сама зірка просить називати “вони”, як і всіх небінарних осіб.

Вперше публічно співачка визнала офіційно таке позиціонування своєї дитини на концерті в Лос-Анджелесі перед кількатисячною публікою. Лопес вирішила виконати пісню Крістіни Перрі A Thousand Years разом із Еммою та представила її як небінарну персону.

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Співачка повідомила своїм прихильникам, що останнього разу її дитина відмовилась співати разом із мамою, тому для Лопес це стало особливою подією.

Я готова віддати цілий статок за те, щоб виступати з ними хоч щодня, адже вони — мій найулюбленіший партнер по сцені.

Що таке небінарний гендер

Небінарний гендер — це спектр визначення гендеру, що не входить у бінарну систему, яка передбачає існування лише чоловічої та жіночої статі.

Небінарні персони часто визначають свою стать як протилежну до того, з якою народились, відносять себе до обох статей або ж не прагнуть обирати між жіночою та чоловічою гендерною приналежністю.

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Іноді небінарні персони можуть вдаватись до хірургічних втручань через гендерну дистрофію, тобто відчуття невідповідності між самовідчуттям та фізичною приналежністю до однієї зі статей.

Однак визначення людини як небінарної персони не впливає на її сексуальну орієнтацію, оскільки питання визначення гендеру здебільшого стосується самоідентифікації.

Проте у кожних батьків свої випробування, і часом буває досить тяжко порозумітись з дитиною, що виводить з рівноваги. Читай, як відновити свій емоційний стан під час війни, коли почуваєшся поганою мамою чи татом.

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