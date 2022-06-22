Дженнифер Лопес называет 14-летнюю дочь “они”: объясняем, кто такие небинарные персоны

Уважение и понимание — вещи, которые должны наполнять отношения родителей и детей. Как голливудским звездам, так и обычным людям бывает с этим иногда непросто.

Однако есть случаи удивительного взаимопонимания, как, например, у Дженнифер Лопес и ее 14-летней дочери Эммы, которую теперь сама звезда просит называть “они”, как и всех небинарных лиц.

Впервые публично певица признала официально такое позиционирование своего ребенка на концерте в Лос-Анджелесе перед многотысячной публикой. Лопес решила исполнить песню Кристины Перри A Thousand Years вместе с Эммой и представила ее как небинарную персону.

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Певица сообщила своим поклонникам, что в последний раз ее ребенок отказался петь вместе с мамой, поэтому для звезды это стало особенным событием.

Я готова отдать целое состояние за то, чтобы выступать с ними хоть каждый день, ведь они мой любимый партнер по сцене.

Что такое небинарный гендер

Небинарный гендер — это спектр определения гендера, не входящего в бинарную систему, которая предполагает существование только мужского и женского пола.

Небинарные персоны часто определяют свой пол как противоположный тому, с которым родились, относят себя к обоим полам или же не стремятся выбирать между женской и мужской гендерной принадлежностью.

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Иногда небинарные персоны могут прибегать к хирургическим вмешательствам из-за гендерной дистрофии, то есть ощущения несоответствия между самоощущением и физической принадлежностью к одному из полов.

Однако определение человека как небинарной персоны не влияет на его сексуальную ориентацию, поскольку вопрос определения гендера в основном касается самоидентификации.

Однако у каждых родителей свои испытания и порой бывает довольно тяжело найти общий язык с ребенком, что выводит из равновесия. Читай, как восстановить свое эмоциональное состояние во время войны, в моменты, когда чувствуешь себя плохой мамой или папой.

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