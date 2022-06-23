Шоу-биз

Пытаемся быть командой. Хореограф и экс-Холостяк Макс Чмерковский о браке с австралийкой и рождении сына

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 23 июня 2022, 23:00
Макс Чмерковський розповів про особисте життя
Фото: Instagram

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