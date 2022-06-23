Пытаемся быть командой. Хореограф и экс-Холостяк Макс Чмерковский о браке с австралийкой и рождении сына

Хореограф, экс-холостяк и судья танцевальных шоу Макс Чмерковский рассказал откровенно о личной жизни в проекте Як ти?

Макс Чмерковский о семье

О разном менталитете с женой-австралийкой, недоразумениях в браке и самом важном в жизни смотри в большом интервью.

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Мы с женой пытаемся быть командой, вместе принимать решения. Да, каждый занимается своим делом, но, например, воспитание сына — наша общая задача.

— Нет такого: вот я сказал, ударил по столу — значит, так и будет. Нет, для нас важно взаимопонимание, — говорит Макс. — Моя жена — австралийка. Там, откуда она — тишина, океан и покой… Я же украинец, из Одессы.

Во время разговора с папой мы ведем себя эмоционально, жестикулируем. Пита же иногда думает, что повышенный тон свидетельствует о том, что мы ссоримся. А это просто наша манера общения.

Однако спустя годы совместной жизни мне кажется, что Пита становится похожей на украинскую девушку, а я — на австралийского парня. Она меня немного успокаивает своим присутствием.

Макс рассказал, что самым ожидаемым событием для него было рождение сына. Мальчик пошел по стопам отца и начал танцевать. Однако Макс заверил, что не принуждает сына Шая к этому и к будущей карьере танцора.

Мальчик всесторонне развивается. И танцы — только один из способов становления личности.

Макс Чмерковский поделился, что в своем сыне хотел бы увидеть сочетание одесского юмора и взвешенности. Он признался, что всегда мечтал стать отцом. Супруги не планируют останавливаться на одном ребенке.

Недавно стало известно, что супруги потеряли ребенка. Пита Маргатройд пережила выкидыш в результате COVID-19. В такое непростое время Макса и Питу разделяли тысячи километров, ведь хореограф был на съемках в Киеве, а его жена — в США.

Не быть там с ней — сумасшествие. Это заставляет ощущать себя беспомощным, — поделился Макс.

Пара не знала, что ждет ребенка, это стало испытанием для них обоих. Об этом они рассказали американскому журналу People.

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