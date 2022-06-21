Шоу-биз

Победительница Холостяка Александра Шульгина о помолвке, разных политических взглядах с женихом и материнстве

Даниэла Долотова, редактор сайта 21 июня 2022, 09:00
Олександра Шульгіна
Фото: Instagram

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