Победительница Холостяка Александра Шульгина о помолвке, разных политических взглядах с женихом и материнстве

Сколько бы ни было сезонов Холостяка, но первый вспоминаешь с особым теплом. И хотя отношения у главных героев не сложились, они смогли найти свою настоящую любовь.

О Максиме Чмерковском и его любовной истории с женой уже знает немало людей, но вот о победительнице первого Холостяка не так часто слышно.

И вот недавно Александра Шульгина, которая стала популярным лайф-коучем, дала интервью журналистке Иванне Подборской для YouTube-канала ДеЯк и поделилась подробностями личной жизни.

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При всем напряжении, в нашем мире умножается и любовь. Так, 3 июня победительница первого Холостяка стала мамой.

Как рассказывает, Александра, сейчас ухаживать за ребенком помогает няня-медсестра, проживающая вместе с парой.

Это самый лучший подарок, который мужчина может сделать своей женщине. И эта няня помогает мне. Она меня учит, как правильно с ребенком себя вести, почему ребенок плачет.

Кроме того, эта няня — очень известна в своей сфере, поскольку ухаживала за детьми Ким и Кортни Кардашьян, а также за другими звездами. Она поделилась с Александрой впечатлениями такого сотрудничества.

— Она говорила, что я очень хорошая мама, что другие мамы бросают своих детей, идут на вечеринки, улетают в Париж, оставляют с ней ребенка неделями.

Друг души и отец ребенка

Что касается отца ребенка, чья личность всегда была за занавесом секретности, оказался выходцем из Латинской Америки. Мужчина занимается недвижимостью и, по словам Александры, очень известен в своей сфере.

Также женщина призналась, что уже находится в статусе невесты. Ее, как она говорит, “друг души” сделал ей предложение в январе этого года.

— Это было очень не романтично, совсем не так, как в кино. Это было в постели, накануне моей поездки в Украину в январе. Поэтому нет никаких фотографий, видеосъемок.

Тем не менее, фото и видео со свадьбы бывшая холостячка обещает. Торжество Александра с женихом планировали провести в Украине в августе, но война внесла свои коррективы.

Свадебное платье я еще нашла до того, как своего мужа встретила, поэтому с этими вопросами нет. А по поводу локации мы не начинали заниматься организацией.

— Пожалуй, слава Богу, что не вносили никаких задатков никуда. Вышло, что в январе было предложение, дальше я полетела в Украину, а через три недели началась война. Потому не было времени, плюс я была вся в беременности, как-то было не до этого.

Знаете, как говорится, всему свое время и, наверное, хорошо, что так получилось.

Как удается мириться с разногласиями в политических взглядах с любимым

— Он общается с людьми, которые имеют свою точку зрения по этому поводу, и он в некоторое время говорил, что это как заговор президентов и что президент РФ защищает свои границы — этот бред, который Россия рассказывала. Так он некоторое время общался с людьми из Казахстана, которые ему это сказали.

Ему тяжело понять, потому что он там никогда не был. Он также читает какие-то новости, слушает людей и очень трудно делать свои выводы.

Сейчас мы не общаемся на эту тему.

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Впрочем, жених Александры все же отправляет средства в благотворительные фонды в помощь Украине и одобряет действия невесты, направленные на победу Украины.

— Я ходила на митинги, я отправляла деньги, конечно, мой муж поддерживает все, что делаю я.

Он очень меня поддерживал, когда было тяжело.

— Он был со мной, спрашивал, что мы можем сделать, как мы можем перевезти моих родителей. Но они не желали переезжать.

Однако только походами на митинги не обошлось. Александра говорит, что из-за значительного роста стресса решила проводить онлайн-медитации. За присоединение к таким мероприятиям просила платить людей столько, сколько могут, а все деньги отправила на помощь Украине.

Деньги, которые я получила за эти медитации по сердцу, я отправляла в фонд Маши Ефросининой, которая помогает женщинам и детям, и на ВСУ.

Кроме того, Александра решила проводить с экспертами эфиры в Instagram. Эти люди делились своим опытом эмиграции для того, чтобы украинцы, которым пришлось уехать из родной страны, знали, куда нужно обращаться, как получить документы или помощь, а также найти жилье.

Также начала активно вести свой Telegram-канал, где знакомила людей между собой, чтобы они могли помогать друг другу.

Однако любовь не дает падать духом не только участникам первого сезона Холостяк, но и другим героям. Читай, что Иракли Макацария рассказал о своей невесте.