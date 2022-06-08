Я на все тысячу процентов убежден, что встретил ту самую: Иракли Макацария рассказал о своей невесте

Во времена, когда так резко ощущается дефицит любви, кому-то нравится слушать, читать и смотреть счастливые романтические истории. Они вдохновляют жить и мечтать дальше, что в будущем будет все, чего хочется, и даже лучше.

Так неожиданно счастье пришло и к экс-холостяку, бизнесмену и кинопродюсеру Иракли Макацария. Об этом он рассказал Григорию Решетнику в эксклюзивном интервью в рамках проекта Как ты?

Как оказалось, сам себе противоречил, ведь влюбленность возникла в ту же секунду, когда я увидел Лизу Чичуа, – признался Иракли.

Мужчина поделился, что долго не верил в любовь с первого взгляда и думал, что для этого нужно время, но все изменила его единственная.

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История знакомства стоит целого вечера, в течение которого бывший холостяк будет рассказывать своим детям, как встретил их маму.

Это было 22 августа 2020 в Батуми. Мы стояли в очереди на концерт, была большая толпа, как вдруг в 10-15 метрах увидел сияющее лицо.

Иракли Макацария уже знал ее благодаря жене своего друга. Она показала видео, где его будущая избранница поет вместе со своей мамой. Однако первая встреча дала понимание – девушка ему очень нравится.

Я просто наблюдал за ней, несмотря на толпу и толкотню.

На концерте Лиза была с родителями, поэтому раньше решительный Иракли теперь только смотрел на нее, а после этого никак не мог решиться написать девушке.

Но кто ищет возможности, тот обязательно их найдет. Поэтому желание все же встретиться с Лизой победило, и повод для общения нашелся.

Как рассказывает Иракли, девушка очень любит грузинскую чурчхелу, а он как раз в тот период отправился в Кахетию, где накупил этих вкусностей. После этого и решился передать их Лизе. А дальше личное знакомство, общение и полная любви жизнь.

Так прошло два года, пока Иракли не решился сделать своей любимой предложение. Однако, как сам признается, уже на год отношений размышлял, каким будет кольцо для Лизы.

Я очень волновался перед тем, как показать кольцо Лизе и увидеть ее реакцию. К счастью, оно ей очень понравилось.

О том, как произошло предложение, знают практически все, но вот подготовка была в полной секретности. Сначала Иракли рассказал родителям невесты. Несмотря на разницу в возрасте влюбленных, будущие родственники не увидели в этом никакой проблемы.

Более того, об этом не знала ни моя семья, ни друзья. Я только назвал место и время, где должны быть близкие, – рассказал мужчина.

Теперь паре остается только готовиться к свадьбе, которую они хотят справить в этом году, а затем приступать к мечтам о детях.

Однако пышными приготовлениями и радостями не ограничивается жизнь пары, вместе жених и невеста активно поддерживают Украину, участвуют в протестах и ​​ведут свою борьбу на информационном фронте, рассказывая о войне в своих соцсетях.

Избранница Иракли хоть и не так тесно связана с Украиной, как ее любимый, но тоже мечтает о скорейшей победе нашей страны. Мужчина признается, что не устает восхищаться своей невестой.

Я на все тысячу процентов убежден, что встретил ту самую девушку, которая делает меня счастливым, которую мне хочется удивлять и любить так, как никто в мире не может любить.

Однако бывший холостяк — не единственный звездный иностранец, отдавший частицу сердца Украине. Читай, почему украинский шеф-повар колумбийского происхождения, ресторатор и бессменный судья проекта МастерШеф на СТБ Эктор Хименес-Браво решил пройти военное обучение.