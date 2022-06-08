Я на всі тисячу відсотків переконаний, що зустрів ту саму: Іраклі Макацарія розповів про свою наречену

У часи, коли так різко відчувається дефіцит любові, комусь подобається слухати, читати та дивитись про щасливі історії кохання. Вони надихають жити та мріяти далі, що у майбутньому буде все, чого хочеться, і навіть краще.

Так неочікувано щастя прийшло і до екс-Холостяка, бізнесмена та кінопродюсера Іраклі Макацарія. Про це він розповів Григорію Решетнику в ексклюзивному інтерв’ю у рамках проекту Як ти?

Як виявилось, сам собі суперечив, адже закоханість виникла в ту ж секунду, коли я побачив Лізу Чічуа, – зізнався Іраклі.

Чоловік поділився, що довго не вірив у кохання з першого погляду і думав, що для цього потрібен час, але все змінила його єдина.

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Історія знайомства варта цілого вечора, протягом якого колись колишній холостяк буде розповідати своїм дітям, як зустрів їх маму.

Це було 22 серпня 2020 року в Батумі. Ми стояли у черзі на концерт, був великий натовп, як раптом в 10-15 метрах побачив сяюче обличчя.

Іраклі Макацарія вже знав її завдяки жінці свого друга. Вона показала відео, де його майбутня обраниця співає разом зі своєю мамою. Однак перша зустріч дала розуміння — вона йому дуже подобається.

Я просто спостерігав за нею, попри натовп і штовханину.

На концерті Ліза була з батьками, тому раніше рішучий Іраклі лише дивився на неї, а після цього ніяк не міг наважитись написати дівчині.

Однак, хто шукає можливостей, той обов’язково їх знайде. Тому бажання все ж таки зустрітись з Лізою перемогло і привід для спілкування знайшовся.

Як розповідає Іраклі, дівчина дуже любить грузинську чурчхелу, а він якраз у той період поїхав в Кахетію, де накупив цих смаколиків. Після цього і наважився передати їх Лізі. А далі особисте знайомство, спілкування і повне кохання життя.

Так минуло два роки, поки Іраклі не наважився зробити своїй коханій пропозицію. Однак, як сам зізнається, вже на рік стосунків розмірковував, якою буде каблучка для Лізи.

Я дуже хвилювався перед тим, як показати каблучку Лізі та побачити її реакцію. На щастя, вона їй дуже сподобалась.

Про те, як сталась пропозиція, знають практично усі, але ось підготовка була у повній секретності. Спочатку Іраклі розповів батькам нареченої. Попри різницю у віці закоханих, майбутні родичі не побачили у цьому жодної проблеми.

Більш того, про це не знала ні моя родина, ні друзі. Я лише назвав місце та час, де мають бути мої близькі, – розповів чоловік.

Тепер парі залишається лише готуватись до весілля, яке вони хочуть справити цього року, а потім справджувати мрії про дітей.

Однак пишними приготуваннями та радощами не обмежується життя пари, разом наречені активно підтримують Україну, беруть участь у протестах та ведуть свою боротьбу на інформаційному фронті, розповідаючи про війну у своїх соцмережах.

Обраниця Іраклі хоч і не так тісно пов’язана з Україною, як її коханий, але теж мріє про найскорішу перемогу нашої країни. Чоловік зізнається, що не втомлюється захоплюватися своєю нареченою.

Я на всі тисячу відсотків переконаний, що зустрів ту саму дівчину, яка робить мене щасливим, яку мені хочеться дивувати та любити так, як ніхто у світі не може любити.

Однак колишній холостяк – не єдиний зірковий іноземець, який віддав частинку серця Україні. Читай, чому український шеф-кухар колумбійського походження, ресторатор і незмінний суддя проекту МастерШеф на СТБ Ектор Хіменес-Браво вирішив пройти військовий вишкіл.