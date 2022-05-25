Час навчитися бути зі зброєю на “ти” — шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво пройшов військовий вишкіл

Український шеф-кухар колумбійського походження, ресторатор і незмінний суддя проекту МастерШеф на СТБ Ектор Хіменес-Браво на вихідних пройшов військовий вишкіл. Читай навіщо.
Війна в країні змусила нагадати, що треба бути готовим до всього за будь-яких обставин. Саме тому я остаточно вирішив, що час навчитися бути зі зброєю на “ти”.
Війна в країні змусила нагадати, що треба бути готовим до всього за будь-яких обставин. Саме тому я остаточно вирішив, що час навчитися бути зі зброєю на “ти”.
Тренувався з найкращими українськими та американськими інструкторами. Потрібно бути готовим робити все, щоб наша країна перемогла, — зазначив телеведучий.
Ектор розповідає, що має будинок в Ірпені. На щастя, 24 лютого його не було вдома. Але раптом жахіття знову повториться? Тому шеф вирішив здобути військові навички та знання, які в сьогоденні України не завадять нікому.
Я вважаю, якщо кожен в Україні пройде такий курс, Росія сюди більше не прийде. Бо як можна зайти в країну, де 50% людей можуть тебе вбити при патрулюванні чи розгоні мітингів? — написав ресторатор у своєму Instagram.
Я вважаю, якщо кожен в Україні пройде такий курс, Росія сюди більше не прийде. Бо як можна зайти в країну, де 50% людей можуть тебе вбити при патрулюванні чи розгоні мітингів? — написав ресторатор у своєму Instagram.
Утім, Ектор не збирається вступати до лав ЗСУ чи тероборони, адже вважає, що його найкраща зброя — пательня.
Він поділився відео зі свого тренування.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Эктор Хименес-Браво (@hectorjimenezbravo)
Допис, поширений Эктор Хименес-Браво (@hectorjimenezbravo)
З початку повномасштабної війни Ектор Хіменес-Браво годує у своїх ресторанах українських захисників. За цей час командою було приготовано більш як 220 000 порцій! Кожного дня кулінари ресторанів готують близько 3000 порцій їжі.