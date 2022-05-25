Пора научиться быть с оружием на “ты” — шеф-повар Эктор Хименес-Браво прошел военное обучение

Украинский шеф-повар колумбийского происхождения, ресторатор и несменный судья проекта МастерШеф на СТБ Эктор Хименес-Браво на выходных прошел военное обучение. Читай зачем.

Надо быть готовым ко всему

Война в стране заставила напомнить, что нужно быть готовым ко всему при любых обстоятельствах. Именно поэтому я окончательно решил, что пора научиться быть с оружием на “ты”.

Тренировался с лучшими украинскими и американскими инструкторами. Нужно быть готовым делать все, чтобы наша страна одержала победу, — отметил телеведущий.









Эктор рассказывает, что у него есть дом в Ирпене. К счастью, 24 февраля его не было дома. Но вдруг ужас снова повторится? Поэтому шеф решил получить военные навыки и знания, которые сейчас в Украине не помешают никому.

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Я думаю, если каждый в Украине пройдет такой курс, Россия сюда больше не придет. Как можно зайти в страну, где 50% людей могут тебя убить при патрулировании или разгоне митингов? — написал ресторатор в своем Instagram.

Впрочем, Эктор не собирается вступать в ряды ВСУ или терробороны, ведь считает, что его лучшее оружие — сковорода.

Он поделился видео со своей тренировки.

С начала полномасштабной войны Эктор Хименес-Браво кормит в своих ресторанах украинских защитников. За это время командой было приготовлено более 220 000 порций! Каждый день кулинары ресторанов готовят около 3000 порций еды.