Семейная жизнь, дом, карьера: от чего отказалась Леся Никитюк из-за войны

Для украинской телеведущей и блогера Леси Никитюк этот год должен был быть особенным, но ее планы, как и планы миллионов украинцев, разрушила Россия. Мы мечтали, надеялись и чего-то ожидали от будущего, пока жестокая война не пришла в наш дом.

Леся Никитюк о планах на 2022 год

Леся решила поделиться, что она отложила в долгий ящик из-за войны.

Мне пришлось отказаться от своих планов в карьере на 2022 год, в которой должны были произойти нереальные, классные изменения как для меня, так и для зрителей, — рассказала она в интервью Маше Ефросининой.

Украинцы должны были увидеть Лесю Никитюк в новом амплуа — в качестве героини сериала.

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Леся рассказала, что и семейную жизнь ей пришлось поставить на паузу. Ведущая хотела найти баланс в жизни, научиться совмещать работу и личное, на которое нужно всегда уделять больше времени.

Никитюк рассказала, что раньше буквально жила на съемочной площадке и за целый год проводила там 150-200 дней.

В планы Леси входил и переезд в новое жилье. Она говорит, что и это пришлось отложить.

Мне пришлось отказаться от покупки собственного дома, от ремонта, который я люблю. Просматривать по ночам дизайны, подбирать люстры, планировать будущее, мечтать, как буду жить в красивом доме…

Но ведущая не теряет надежды, а верит в лучшее.

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