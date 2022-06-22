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Жахи війни не мають святкових днів — Тополя розповів про ювілей на передовій та аукціон на підтримку ЗСУ

Олена Яковлєва, редакторка сайту 22 Червня 2022, 22:00
Тарас Тополя про життя на передовій та свій аукціон
Фото: Instagram

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