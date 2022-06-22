Жахи війни не мають святкових днів — Тополя розповів про ювілей на передовій та аукціон на підтримку ЗСУ

Поки російська еліта тікає за кордон та вивозить грошенята з РФ, українська — уже чотири місяці стійко обороняє країну на різних фронтах.

Лідер гурту Антитіла, а наразі парамедик Тарас Тополя розповів в ефірі телемарафону про власний аукціон, а також поділився, чи є натхнення під час війни.

День народження на передовій

Учора, 21 червня, у Тараса був ювілей — 35 років. Та нині не до святкування, тож чоловік не взяв собі навіть вихідний.

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Цей день пройшов на чергуванні у звичному режимі. На жаль, не обійшлось без поранених та загиблих.

Учора, на свій День народження, був вимушений розблоковувати телефон убитого українського воїна його ж відбитками. Вдалося на третьому пальці. Ніколи не думав що колись прийдеться таке робити, навіть у страшному сні…

Цим поділився співак у своєму Instagram.

Утім після зміни ввечері все ж вийшло зібратись з друзями на святкові посиденьки.

Аукціон для допомоги ЗСУ

На честь свого Дня народження Тарас оголосив про аукціон особистих речей, які проходять війну разом зі співаком. Переможців оберуть випадково за допомогою спеціальної програми серед тих, хто надсилатиме пожертви протягом наступних трьох днів.

Виграти можна:

Рукавиці, які з першого дня війни рятують руки Тараса від поту, пилу, землі, пороху, крові та зброярного масла.

Балістичні окуляри, які Тополі подарував учасник гурту Антитіла Сергій Вусик .

. Старенький японський шолом. На заміну йому Тарас тепер має новий американський.

Штик-ніж.

Збираємо на потреби нашого 130 батальйону. Вони постійно є, як мінімум пов’язані з автомобільною технікою, тому що її знищують, вона виходить з ладу, адже не нова, — розповідає музикант.

Реквізити для участі в аукціоні можна побачити прогорнувши фото.

Тарас навіть на передовій знаходить час та сили для творчості, хоча, за його словами, натхнення немає, та й записувати пісні в студії наразі неможливо.

Натхнення як такого особливо немає, але деякі речі потрібно робити вимушено: вигадувати в голові англійські тексти, їхні переклади, — ділиться співак.

Проте ці пісні обов’язково рано чи пізно побачать світ та навіки збережуть пам’ять про героїзм українців.

Нещодавно Верховна Рада України заборонила використання російської музики в медіа та громадському просторі, зокрема, у ресторанах, закладах освіти, культури та відпочинку.

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