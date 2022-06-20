Шоу-біз

Завдяки музиці, нас робили частиною їхнього інформаційного простору. Валерій Харчишин про заборону російської музики

Богдана Макалюк, редакторка сайту 20 Червня 2022, 18:30
Валерій Харчишин про заборону російської узики
Фото: Instagram

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