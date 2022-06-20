Завдяки музиці, нас робили частиною їхнього інформаційного простору. Валерій Харчишин про заборону російської музики

Верховна Рада України заборонила використання російської музики в медіа та громадському просторі, зокрема, у ресторанах, закладах освіти, культури та відпочинку. Український рок-музикант, лідер гурту Друга ріка Валерій Харчишин розповів, чому українці так довго слухали російську попсу та який фактор став радикальним.

За словами Харчишина, росіяни й частково ми самі робили себе частиною їхнього інформаційного простору.

Завдяки культурі, зокрема музичній, нас робили частиною Росії. Ми, співаючи та виконуючи пісні російською мовою, ставали частиною російськомовного простору. Для росіян весь російськомовний інформаційний простір і є Росія, — каже музикант.

— Я вважаю, що такий закон мали б ухвалити набагато раніше. Тоді б, можливо, і війни в нас не було. Викорінюючи у себе все російське, ми таким чином боремося з собою та агресією Росії. Ми боремося, щоб не стати частиною російського інформаційного простору.

Зараз також дивляться

Проте Валерій Харчишин каже, що в законі про заборону російської музики немає нічого про інформаційний диджитал-простір.

— Ніхто не працює з Google та інтернет-платформами, які розповсюджують музику незалежно від наших законів, — тому музикант каже, що на це теж треба звернути увагу.

Український артист Андрій Данилко у своєму інтерв’ю теж підтримав заборону російської музики, адже вважає це рішення правильним. Також він розповів, як його намагалася підкупити російська влада.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!