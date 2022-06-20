Намагалися підкупити та використати у своїй пропаганді — Андрій Данилко про заклики переїхати до РФ, українську мову та творчість

Андрій Данилко — артист, відомий своїм образом Вєрки Сердючки. На початку своєї кар’єри довгий час виступав як в Україні, так і в Росії, але після анексії Криму припинив свої концерти.

Також Вєрка Сердючка розмовляє суржиком, тоді як на початку кар’єри Данилко говорив лише українською мовою. Артист розповів у своєму інтерв’ю про спроби Росії його підкупити, українську мову та творчість під час війни.

— До повномасштабної війни у ​​вас не було якоїсь критики чи заяв щодо Росії. Тільки на 30-й рік діяльності ви заспівали Батько наш Бандера. Чому так пізно?

— Звичайно, це наробило галасу в Росії. Тільки лінивий не розповів у своїх новинах, який я поганий і нацист, особливо Соловйов. А щодо висловлювань… А які мають бути висловлювання? Ти живеш, тішиш людей, відбуваються події у житті, ти береш участь у передвиборчих концертах…

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Ти не розумієш, коли відбувається Помаранчева революція і в тебе під вікном Майдан… Ти не знаєш, як реагувати.

А що треба було висловлювати? Ти постійно працюєш, їздиш туди-сюди. Коли вже трапилася анексія Криму, я скасував усі афішні концерти не лише в Росії, а й у світі.

Про українську мову

— На початку своєї кар’єри я говорив виключно українською мовою як Андрій, адже Сердючка говорила суржиком. Це був жах для всіх. Як це можливо, суржик на телебаченні? Але інтерв’ю були, наприклад, з Миколою Вереснем, це все збереглося, я там говорив українською мовою. Але мені зробив комплекс мій товариш по гуртожитку.

Коли ми подивилися інтерв’ю, він мені каже: “Ти такий неприродний”. І він зробив мені цей комплекс.

Я зрозумів, що в житті ми говоримо побутовою мовою, а тут була чиста українська. Склалося враження, що я дуже награно це роблю.

Про пісні

— Написано понад 60 пісень українською мовою. Але просто ніколи це записати, то нема з ким це зробити — весь час були якісь проблеми. Один поет Олександр Шаганов мені сказав, коли я ще працював кореспондентом у Полтаві: “Якщо ти щось пишеш — пиши та клади у стіл. Колись настане нагода, а ти вже підготовлений”.

Я так і робив. У мене зовсім по-іншому виходить писати тексти, які ближчі до людей. Є такі щирі пісні. Були навіть такі моменти, коли показував людям щось, а вони починали плакати.

Мені подобається таке, адже Сердючка — це не комічний персонаж, а трагікомічний: ми поплачемо та посміємося.

Про заборону російської музики

— Я вважаю, що заборона російської музики — це правильно зараз. Адже зараз загострене сприйняття всього у людей. Так само було і з німецькою мовою. Люди, котрі тоді були під окупацією, не могли чути німецької мови. Дуже багато артистів користуються ситуацією і пишуть пісні про війну, я не можу на це дивитися. Я також вам скажу відверто, є текст пісні, який я перервав.

“Давай із тобою перейдемо на ти

наступного дня після війни.

А я в кіно купила квитки

наступного дня після війни.

Вірю, що цього року небо на нашому боці…”

І я подумав, що сильно на сльозу пробиває, тому додав “хай те падло горить у вогні наступного дня після війни”.

— Як ви ставитеся до того, що люди повертаються до нормального життя та забувають про те, що відбувається?

— З розумінням. Я не бачу нічого жахливого, якщо більш-менш спокійна ситуація і люди можуть випити кави та поговорити, відволіктися, подивитися фільм.

Вони нічого не забувають. Вони намагаються відійти від цього, щоб не бути у тому жахливому стані. Я розумію їх.

Страшно, коли паніка. Тяжко, коли щось страшне відбувається. Потрібно відволікатися, не руйнувати себе. Це дуже складно. Але ніхто нічого не забуває і не забуде.

— Чи готові ви піти на фронт і взяти в руки зброю, якщо треба буде?

— Це мають робити професіонали. Якщо, звичайно, прийде така ситуація і треба буде це зробити, але я не така людина, я не військовий. Повинні бути професіонали у кожній справі. Є показники, коли набрали молодих контрактників (каже про Росію — ред.), які бачили автомат вперше у житті, їм повідривало ноги. Я часто слухав перехоплені розмови російських військових.

Про спроби Росії повернути Сердючку

— Десь наприкінці серпня минулого року почалися наполегливі дзвінки, що всі в Росії за мною скучили. З Першого каналу дзвонили, питали, куди я зник. А я їм казав, що я у них заборонений на каналі.

Пропонували брати участь у передачах та пропонували божевільні гроші — за одну програму 3 млн рублів.

Данилко каже, що пропонували навіть записувати інтерв’ю в інших країнах, а також хотіли підкупити, щоб він переїхав до Росії.

— Я потім уже почав розуміти, що мене “обробляли”, щоб ці програми виходили після початку війни. Вони готувалися, щоб завальсувати мене в історію пропаганди, — каже Данилко.

Українські артисти допомагають Україні на інформаційному та волонтерському фронтах. Вони збирають кошти на потреби переселенців та ЗСУ. Раніше у своєму інтерв’ю композитор Євген Хмара розповів про свою культурну місію.

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