Інтерв'ю

Намагалися підкупити та використати у своїй пропаганді — Андрій Данилко про заклики переїхати до РФ, українську мову та творчість

Богдана Макалюк, редакторка сайту 20 Червня 2022, 15:00
Андрій Данилко інтерв'ю

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