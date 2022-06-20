Интервью

Пытались подкупить и использовать в своей пропаганде — Андрей Данилко о призывах переехать в РФ, украинском языке и творчестве

Богдана Макалюк, редактор сайта 20 июня 2022, 15:00
Андрій Данилко інтерв'ю

Больше новостей
Українські чоловіки - хто може виїхати за кордон у воєнний час
Кто из мужчин может выехать из Украины во время военного положения? Зеленский рассказал, когда откроют границы
Інтерв'ю Адріана Цебулі - польського волонтера в Україні
Останавливаться не планируем, пока Украина не победит — интервью с польским волонтером, который ездит на передовую
Валерій Харчишин про заборону російської узики
Благодаря музыке, нас делали частью их информационного пространства. Валерий Харчишин о запрете российской музыки
серцево-судинні захворювання
Береги себя: чекап, который поможет вовремя обнаружить проблемы с сердцем
Смотреть больше

Материалы по теме

Українські чоловіки - хто може виїхати за кордон у воєнний час
Кто из мужчин может выехать из Украины во время военного положения? Зеленский рассказал, когда откроют границы
Інтерв'ю Адріана Цебулі - польського волонтера в Україні
Останавливаться не планируем, пока Украина не победит — интервью с польским волонтером, который ездит на передовую
Валерій Харчишин про заборону російської узики
Благодаря музыке, нас делали частью их информационного пространства. Валерий Харчишин о запрете российской музыки
макдональдз
МакДональдс возвращается? Когда можно будет попробовать фаст-фуд в Украине

Видео
макдональдз

МакДональдс возвращается? Когда можно будет попробовать фаст-фуд в Украине
Які партії забороноли в Україні
В Украине прекратили деятельность ОПЗЖ — какие еще пророссийские партии под запретом
0:03:31
Во что россияне превратили Добропарк Киевской области
Уцелели только растения: во что россияне превратили Добропарк
Стамбульська конвенція
Против насилия и дискриминации: Рада ратифицировала Стамбульскую конвенцию. Что она значит
0:03:21
Які зміни відбудуться з Україною після отримання кандидатства в ЄС
Семь блоков реформ — какие изменения произойдут с Украиной после желанного кандидатства в ЕС
0:05:40
Семья военного из полка Азов
Муж, папа и зять в плену — жена бойца Азова рассказала, как она и дети переживают разлуку
Всесвітній день біженців
Рекордное количество перемещенных в мире! Всемирный день беженцев в этом году коснулся и Украины
0:04:55
Відшкодування власникам зруйнованого майна
Возмещение владельцам разрушенного имущества: как правильно подать заявку
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 20 червня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 20 июня
0:03:18
Вперше від 24 лютого запрацював Одеський театр
Уменьшился репертуар и количество мест, однако опера наконец-то ожила! В Одессе впервые с 24 февраля заработал театр
Больше видео
Інтерв'ю Адріана Цебулі - польського волонтера в Україні
Читать дальше
Останавливаться не планируем, пока Украина не победит — интервью с польским волонтером, который ездит на передовую
Історія порятунку Аюни Морозової з-під завалів у Харкові
Читать дальше
Порвала связи с родственниками из Бурятии после того, как чуть не погибла. История харьковчанки Аюны Морозовой

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь