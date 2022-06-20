Пытались подкупить и использовать в своей пропаганде — Андрей Данилко о призывах переехать в РФ, украинском языке и творчестве

Андрей Данилко — артист, известный своим образом Верки Сердючки. С начала своей карьеры долгое время выступал как в Украине, так и в Росси, но после аннексии Крыма прекратил свои концерты.

Также Верка Сердючка разговаривает на суржике, тогда как в начале карьеры Данилко говорил только на украинском языке. Артист рассказал в своем интервью о попытках России его подкупить, украинском языке и творчестве во время войны.

— До полномасштабной войны у вас не было какой-то критики или заявлений касательно России. Только на 30-й год деятельности вы спели Батько наш Бандера, почему так поздно?

— Конечно, это наделало шума в России. Только ленивый не рассказал в свих новостях, какой я плохой и нацист, особенно Соловьев. А по поводу высказываний… А какие должны быть высказывания? Ты живешь, смешишь людей, происходят события в жизни, ты участвуешь в предвыборных концертах…

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Ты не понимаешь, когда происходит Оранжевая революция и у тебя под окном Майдан. Ты не знаешь, как реагировать.

А что надо было высказывать? Ты постоянно работаешь, ездишь туда-сюда. Когда уже случилась аннексия Крыма, я отменил все афишные концерты не только в России, но и в мире.

Про украинский язык

— В начале свое карьеры я говорил исключительно на украинском языке, как Андрей, ведь Сердючка говорила на суржике. Это был ужас для всех. Как это может быть, суржик на телевиденье? Но вот интервью были, например, с Николаем Вереснем, это же все сохранилось, я там говорил на украинском языке. Но мне сделал комплекс мой товарищ по общежитию.

Когда мы посмотрели интервью, он мне говорит: “Ты такой неестественный”. И он мне сделал такой комплекс.

Я ведь понял, что в жизни мы говорим на бытовом языке, а здесь был чистый украинский язык. Сложилось впечатление, что я очень наигранно это делаю.

О песнях

— Написано более 60 песен на украинском языке. Но просто некогда это записать, то не с кем это сделать — все время были какие-то проблемы. Один поэт Олександр Шаганов мне сказал, когда я еще работал корреспондентом в Полтаве: “Если ты что-то пишешь — пиши и клади в стол. Когда-то подвернется случай, а ты уже подготовлен”. Я так и делал.

У меня совсем по-другому получается писать тексты, которые ближе к людям. Есть такие душевные песни. Были даже такие моменты, когда показывал людям что-то, а они начинали плакать.

Мне нравится такое, ведь Сердючка — это не комичный персонаж, а трагикомичный: мы поплачем и посмеёмся.

О запрете российской музыки

— Я считаю, что запрет российской музыки — это правильно сейчас. Ведь сейчас обостренное восприятие у людей, так же было и с немецким языком. Люди, которые тогда были под оккупацией, не могли слышать немецкий язык. Очень многие артисты пользуются ситуацией и пишут песни о войне, я не могу на это смотреть. Я также вам скажу откровенно, был текст песни, который я прервал.

“Давай з тобою перейдемо на ти

наступного дня після війни.

А я в кіно купила квитки

наступного дня після війни.

Вірю, що в цьому році небо на нашому боці…”

И я подумал, что сильно на слезу пробивает, поэтому добавил “нехай те падло горить у вогні наступного дня після війни”.

— Как вы относитесь к тому, что люди возвращаются к нормальной жизни и забывают о том, что происходит?

— С пониманием. Я не вижу ничего ужасного, если более-менее спокойная ситуация и люди могут выпить кофе и поговорить, отвлечься, посмотреть фильм.

Они ничего не забывают. Они пытаются отойти от этого, чтобы не находиться в том ужасном состоянии. Я их понимаю.

Страшно, когда паника. Тяжело, когда что-то страшное происходит. Надо отвлекаться все равно, не разрушать себя. Это очень сложно. Но никто ничего не забывает и не забудет.

— Готовы ли вы пойти на фронт и взять в руки оружие, если надо будет?

— Это должны делать профессионалы. Если, конечно, будет такая ситуация и надо будет это сделать, но я не такой человек, я не военный. Должны быть профессионалы в каждом деле. Есть показатели, когда набрали молодых срочников (говорит про Россию — ред.), которые видели автомат первый раз в жизни, им поотрывало ноги. Я часто слушал перехваченные разговоры российских военных.

О попытках России вернуть Сердючку

— Где-то в конце августа прошлого года начались настойчивые звонки, что все в России за мной соскучились. С Первого канала звонили, спрашивали, куда я пропал. А я им говорил, что я же у вас запрещен на канале.

Предлагали участвовать в передачах и предлагали сумасшедшие деньги — за одну программу 3 млн рублей.

Данилко говорит, что предлагали даже записывать интервью в других странах, а также хотели подкупить, чтобы он переехал в Россию.

— Я потом уже начал понимать, что меня “обрабатывали”, чтобы эти программы выходили после начала войны, и они готовились, чтобы завальсировать меня в пропагандистскую историю, — говорит Данилко.

Украинские артисты помогают Украине на информационном и волонтерском фронтах. Они собирают средства на нужды переселенцев и ВСУ. Ранее в своем интервью композитор Евгений Хмара рассказал о своей культурной миссии.

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