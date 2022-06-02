Интервью
Эксклюзив

Есть одна основная цель — быть полезным своей стране. Искреннее интервью композитора и благотворителя Евгения Хмары

Елена Яковлева, редактор сайта 02 июня 2022, 18:00
Інтерв'ю Євгена Хмари - українського композитора та піаніста
Фото: Instagram

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