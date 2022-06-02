Есть одна основная цель — быть полезным своей стране. Искреннее интервью композитора и благотворителя Евгения Хмары

Украинский композитор и пианист-виртуоз Евгений Хмара с начала полномасштабной войны дал более 20 благотворительных концертов как в Украине, так и за рубежом. Все заработанные средства идут на поддержку Вооруженных сил и гуманитарную помощь.

В эксклюзивном интервью Вікнам музыкант рассказал о своей культурной миссии, вспомнил то самое утро 24 февраля, а также поделился личными переживаниями.

23 концерта за три недели

— Я хотел бы начать с того, что только за последние три недели я дал 23 концерта, 11 из которых с Ириной Федишин. Это был невероятный опыт, потому что у нас были дни, когда мы давали по три концерта в сутки.

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Это были разные локации: для военных, переселенцев, детей. За это время я наездил по Украине 4000 км на своем авто. Учитывая все проблемы с топливом, это был еще тот челлендж.

Если говорить о Европе, то я не очень планировал куда-то ехать, но начали сыпаться предложения с концертами, и я решил, что нужно попробовать. Подал заявку на разрешение для выезда за границу в Министерство культуры и получил его через две недели.

Реакция европейцев на концерты

— Во-первых, инструментальная музыка вообще невероятно воспринимается — слушатели по полчаса после концерта аплодируют стоя. Во-вторых, сейчас люди идут в первую очередь на лозунг Stand with Ukraine, и ты видишь, какое невероятное количество людей сегодня с нами.

Но есть моменты, когда европейцам нужно объяснять (украинские реалии — ред.), потому что некоторые не понимают, почему мы не отдадим часть своей земли, чтобы не было войны. Эти страны ведь никогда не были в Советском Союзе и не понимают, что такое Россия.

Основная цель — быть полезным своей стране

— Сегодня есть одна основная цель — быть полезным своей стране. Я чувствую невероятную мощь в том, что я делаю, потому что мы говорим об Украине, показываем нашу культуру.

Люди после концертов не хотят отпускать, еще подходят, спрашивают о чем-то. То есть это миссия, которая очень важна. На мой взгляд, украинские деятели должны звучать во всех странах для того, чтобы Украина не исчезала с инфопространства не только из-за войны, но и благодаря нашей культуре.

Результаты благотворительных концертов

— Сейчас вообще не стоит вопрос выступлений за гонорар. Максимум, что я получаю — это деньги на билеты, поселение в отелях и элементарно на еду. А так все идет в поддержку Украины.

Например, большая часть денег, которые мы собираем в Австрии, идет в фонд Caritas, который делает невероятные вещи для украинцев: оказывает финансовую поддержку, предоставляет бесплатный транспорт и жилье.

Другая часть идет прямо в Украину. Мне нравится, что отправляют не просто деньги, а за них покупаются какие-нибудь конкретные вещи.

За эти приблизительно десять концертов в Европе я стал частью сбора средств на сумму 60 тыс. евро.

28 мая в Австрии был последний концерт, после чего я сразу вернулся в Украину, потому что 1 июня прошел большой телемарафон в честь Дня защиты прав детей. Я принял участие в этом концерте.

Далее буду ждать нового разрешения выехать, потому что запросов очень много. Есть предложение выступить в Испании 4 июня, 11 — снова Литва, а 15 — Германия. Июнь практически уже расписан, но все на паузе, потому что не знаю, получу ли новое разрешение на выезд.

Утро, которое запомнится на всю жизнь

— Утро 24 февраля не то, что запомнится на всю жизнь, это рана, которую ты все время чувствуешь. Информационное пространство еще до того было тревожным.

Если честно, последние ночи перед 24 февраля я просыпался даже от грохота мусоровоза во дворе. Мы с семьей живем в Киеве, и в то утро я проснулся от странных звуков. Сначала подумал, что это мне показалось.

Это было 05:13 утра. И где-то через минуту я услышал низкочастотный взрыв. Тогда я поднял семью и сказал, что у нас есть полчаса на сборы и мы едем. Был план уезжать на запад Украины.

Пока мы собирались, услышали с десяток взрывов. Когда наконец-то выехали, то увидели коллапс на дороге — много ДТП, люди ехали по встречной полосе, военные машины на дорогах и т.д.

В какой-то момент, когда мы остановились в пробке на Севастопольской площади, мы посмотрели с Дашей (женой — ред.) друг на друга, развернулись и поехали обратно. Первые три дня мы провели в Киеве.

День рождения нашего сына 25 февраля мы отпраздновали в бомбоубежище. Честно, это был ужас. События тогда развивались очень быстро.

На второй день войны на Оболони уже проехал БТР. Веры в то, что что-то может быть хорошо, вообще не было. На третий день вечером я все же принял решение уехать из Киева после сообщений о возможной высадке российского десанта.

Выехали мы не без приключений и в непопулярном направлении. Мы начали ехать не на запад Украины, а в Полтавскую область, где находится семейный дом жены.

Когда мы уже проехали Киев, нас немного отпустило и мы решили остановиться на кофе. Потратили на это примерно 15 минут, а потом нас на трассе остановили и сказали, что впереди идет бой.

Мы съехали с трассы, переждали какое-то время, а потом, когда нам разрешили ехать, то где-то в 2 км от нас стояла сгоревшая украинская колонна техники, которую уничтожил российский вертолет. То есть, возможно, кофе нас спас.

После того как мы посидели пару дней в Полтавской области, в СМИ стали говорить о большой вероятности перекрытия переправ через Днепр, а мы как раз были на левом берегу.

Тогда я принял решение переехать как минимум в Александрию — у нас там есть знакомые. Как только мы туда переехали, услышали новости об Энергодаре (имеется в виду бои и оккупация города — ред.). А там по прямой от Энергодара 150 км.

Тогда мы уже поехали в направлении запада Украины. Добирались туда три дня. Надо было выдохнуть несколько дней, и тогда я сразу начал давать благотворительные концерты.

Как дети переживают войну

— Детям мы объясняли позже все, потому что сначала просто собрались и уехали. У них было очень много вопросов, что это за звуки. Им было очень страшно.

Но когда вернулись домой, уже начали объяснять в детской форме, что такое война. Сейчас они уже отошли, но в этот первый период они постоянно реагировали на любой грохот.

Нам понадобилось минимум две недели, чтобы дети вернулись к какой-то нормальной жизни. Когда мы переехали на запад Украины, они реагировали на звук тележки, как на самолет.

Психологическая травма 100% есть у всех. Слава богу, что они сейчас в безопасности.

Где ищу силы?

— Усталость, конечно, есть, потому что сейчас говорить о каком-то комфорте, как раньше, не приходится. Например, если до войны мы просили только прямые билеты на самолет, то сейчас на всем стараемся экономить. Бывают перелеты с пересадками в десять часов.

Где ищу силы? Есть какой-то собственный ресурс, есть семья, которая всегда рядом и поддерживает, есть хорошие новости. Но сам факт войны не может не удручать.

Я думаю, что сегодня все украинцы устали от того, что непонятно, что будет завтра. Единственное, что мы можем сейчас делать — жить сегодняшним днем, верить, молиться. Потому что наши мысли материальны.

Если каждый начнет мыслить о победе, она наступит еще быстрее. Я хочу призвать всех украинцев, не забывайте перед сном или с утра представлять, что мы просыпаемся в мирной стране, что мы победили с наименьшими потерями для Украины.

Я уже не от одного друга слышу, о чем мечтали — то и получили. Кто-то говорил: “Так устал от работы, что хочу куда-то поехать в горы”. И реально из-за войны человек в Карпатах уже три месяца и волком воет, потому что хочет домой.

Кто-то хотел уехать за границу и сделал это из-за войны. Но сегодня эта поездка носит совершенно иной характер. Поэтому нужно следить за своими мыслями и верить в нашу победу.

(Не)культурный фронт России

— Я считаю Максима Галкина героем. Это здравомыслящий человек, который вышел и сказал свою позицию (имеется в виду видео Галкина в Instagram о войне в Украине — ред.). Если думать, что 90% людей в России поддерживают войну, то представляете, в какой хейт попал этот артист.

Если говорить о Борисе Гребенщикове — это человек, который всегда был диссидентом. Он уже давно не проживает в России, но называется русским, потому что родился там.

Я убежден, что есть и те, кто перекрасился, но если они сегодня выражают четкую позицию относительно войны в Украине, то таких людей я поддерживаю.

Если говорить в целом о (не)культурном фронте России, то я бы сюда относил и спортсменов, и музыкантов, и других деятелей, поддерживающих этот террористический режим. Я считаю, что они вообще не имеют права нигде выступать.

Многие сейчас говорят, что это несправедливо, потому что политика не имеет никакого отношения к спорту, например. Но сегодня в этих реалиях это уже не просто политика, это реальная война.

Поэтому я считаю, что все российские деятели культуры должны подпадать под санкции, введенные сейчас против РФ. Ибо у каждого человека есть выбор: ты или говоришь, что ты против войны, или если ты поддерживаешь своего диктатора, то выступай на своей международной арене среди таких стран, как Россия и Эритрея.

Как сохранить добро в сердце

— Я вообще считаю, что только с добром в сердце мы сможем восстанавливать новую Украину. Пожалуй, сейчас вся агрессия, которая есть в пространстве, также необходима, чтобы одолеть врага.

Но когда все закончится (я в это верю), то нам нужно будет переключаться и только с любовью творить новый социум.

В чем сила украинцев

— Война показала, что сила украинцев состоит в том, что мы украинцы. Она пробудила украинский дух и произошло чудо — мы не проиграли за первую неделю.

Дело в том, что люди не ждали команды от своих руководителей общин, а просто каждый брал и делал то, что он может.

Я думаю, что это большое отличие нас от россиян, потому что у них всегда есть царь, которому нужно поклониться, дождаться команды, и только потом что-то делать. У нас же воля казаков — ключевая сила украинского народа.

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