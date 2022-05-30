Меня критикуют за мейк и внешний вид: первое откровенное интервью Златы Огневич с начала масштабной войны

28 мая в эфире СТБ и на официальном Youtube-канале стартовал новый проект Як ти? с Григорием Решетником. Первой свою историю жизни после 24 февраля рассказала певица и экс-холостячка Злата Огневич. За что она получала хейт — узнай в первом от начала войны большом и откровенном интервью певицы.

— С начала войны я получала и получаю хейт по поводу своей внешности. И в сторис, и в жизни меня критикуют за то, что я делаю мейк и хорошо выгляжу. Говорили, что я не имею права этого делать, потому что идет война, — поделилась Злата.

— Я даже не представляю степень страданий людей, которые находятся в бомбоубежищах, месяцами нормально не ели, у которых нет медикаментов и обезболивающих.

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Но я не имею права терять себя.

Делать мейк и маникюр, выбирать одежду. У меня дома есть гель-лак с лампой. И я могу сама привести в порядок свои ногти.

Я вообще все умею делать, что касается красоты: и шить, и борщ сварить, и превратить обычные босоножки в концертные. Впервые за два месяца попала в студию красоты. Это тоже поддержка экономики страны. Покупаю вещи исключительно украинских дизайнеров. Они классные, креативные.

Сейчас особенно призываю поддерживать украинский продукт. Это очень важно, — рассказала певица.

Злата отметила, что не нужно жить прошлым, ведь оно никогда не вернется. Также не стоит жить будущим и откладывать все рутинные дела на потом. Это, по мнению артистки, огромное заблуждение.

— Нужно жить здесь и сейчас. Да, нужно думать о нашей победе, но и не забывать ухаживать за собой, питаться, поддерживать здоровье в норме и главное помогать людям. Чтобы не скатиться в эмоциональную яму, не впасть в депрессию.

Я каждый вечер отдираю себя от пола после всех этих новостей. Я пропускаю эту боль через себя. Но каждый раз напоминаю себе: я не имею права упасть.

— Потому что если я упаду, то не смогу помогать людям, — сказала Злата.

Полное интервью Златы Огневич о войне в Украине, волонтерстве и отношениях с добровольцем смотри в видео:

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