Пока Путин не умрет — все будут этого желать! Интервью с Ксенией Мишиной

Война застала всех нас врасплох: кого-то дома, кого-то на отдыхе, а кого-то за границей по рабочему делу. Известная украинская актриса Ксения Мишина, которая сейчас находится в Бельгии — одна из таких людей. Она уехала в другую страну для работы на проекте, который был запланирован уже давно.

Женщина признается: очень тяжело переживали эти события со своим сыном.

Непонятно, что происходит. Как-то пыталась сохранить себе и своему сыну психологическое и физическое здоровье.

Также Мишина делится в сети советами о сохранении ментального здоровья во время войны и со своими подписчиками.

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— В соцсетях вы призываете подписчиков искать радость в современных реалиях. Как вам это лично удается?

— Я работала над чувством вины, когда ты выжил и тебе нужно жить и восстанавливать хоть как-то свою жизнь. Этот момент достаточно сложен. Я даю интервью о личном опыте, как это вижу. Я не знаю, что такое потерять родного человека, не знаю, как это сидеть в подвалах в течение месяцев, не имея пищи и воды.

Но жизнь продолжается, и я верю в то, что она подготовила для нас что-то очень крутое. Почему какой-нибудь глупый мудак взял и испортил всю нашу жизнь? Я думаю, что все пазлы однажды в одну единственную картинку сложатся и мы будем понимать все со временем.

Недавно Ксения Мишина в своем Instagram писала о том, что сейчас появилось другое видение на историю, наши памятки и культуру. Сколько войн, несправедливостей и трагедий произошло практически во всех странах мира перед тем, как они стали свободными, независимыми, успешными.

— Мне кажется, это процесс нашей жизни: для того чтобы ты стал лучше, ты должен пройти трансформацию. А трансформация – это всегда сложно.

Как говорить с детьми?

— В своем Instagram вы писали, что работали с психологом. Какие советы выдержки в сложных жизненных ситуациях по своему опыту можете дать другим?

— Если это касается детей, то главный момент: ребенку нужно говорить правду. Но, мягко, понятно для детей.

Главный совет — надо позволять себе переживать все состояния своей психики, не нужно бежать от них. Но никогда не забываем, что такие моменты, как злоба, агрессия, ненависть — они разрушают тебя.

Мишина признается: все эти месяцы ей было тяжело вести информационную войну, где каждый украинец должен был четко показать свою позицию.

Было очень тяжело не выходить за рамки какой-либо нравственности, чувствуя злобу и ненависть к врагу. Я понимала, что меня это съедает, кроме улучшения своего психологического состояния, ничего не могу сделать.

В России молчали

Не могла Ксения спокойно созерцать и за тем, как бывшие коллеги в РФ молча созерцают события в Украине.

— Многие лидеры мнений пытались достучаться до российских коллег во время войны, чтобы те перестали молчать. У вас были подобные попытки?

— Я вообще думаю, что мы просто включились в эту информационную войну. Все украинцы открыли свои боевые каналы и стали защищать Украину. Мы это делали через социальные сети, обращались к россиянам, просили их остановить войну.

Мы так поступали, потому что не знали, какие они. Мы, украинцы — вольный народ, мы можем говорить, что думаем.

Я писала русским актерам, которых я лично знаю, но ни один из них мне не ответил. Мы сделали плашку для storiеs, чтобы отмечать российских актеров, чтобы они видели это. Но никто не откликнулся. Это не имело никакого смысла.

Когда ты боишься жить, быть в своей стране — так и будет. У меня из Крыма до сих пор есть подруги, которые живут там. Они так и говорят: мы боимся что-нибудь писать и говорить.

Существуют ли “хорошие русские”?

На вопрос, верит ли Мишина в “хороших русских”, которые могли бы в будущем строить с украинцами дружеские отношения, она отвечает довольно пространственно и многозначительно: таких, скорее всего, очень мало. Но верить она привыкла во все, так что и эта история не исключение. Однако этот вопрос сейчас подымать не стоит — особенно после Бучи, Гостомеля, Ирпеня и Мариуполя.

— Вам приходилось за границей сталкиваться с самими россиянами? Как они реагируют на украинцев?

— Я не сталкивалась с россиянами за границей. Я сталкивалась с украинцами — мы фотографировались, обнимались, поддерживали друг друга. Была только одна женщина, которую я встретила, когда жила в гостинице — она начала говорить по-русски. Я спросила: откуда она?

И она так промолчала сперва, а потом сказала: можно я не буду говорить? Но позже призналась, что она из Крыма. То есть даже человек из Крыма уже понимает, что он враг.

Я сказала ей, что я тоже из Крыма. Хочется, чтобы все мы научились быть более осознанными, добрыми, которые справлялись бы с этой ненавистью. Это будет совсем другая воля к победе. Когда мы злые, агрессивные — не знаю, возможно ли так вообще чего-нибудь достичь.

Но по поводу желания смерти Путину — это другое. У нас внутри это уже просто не изменить: пока он не умрет, все будут этого желать.

Мишина признается: скучает по дому. Говорит, что по возвращению в Киев, они с сыном будут долго лежать на родных кроватях. А ещё — придется покупать новые цветы, потому что горшки дома никто не поливал, и они точно засохли.

— Я уже думала, как я по-новому буду смотреть на Киев, как больно будет видеть разрушенные здания. Я обязательно хочу поехать в Бучу, Ирпень, Бородянку. Я должна это сделать, побывать там, отдать должное тем людям, которые погибли там, защищая родную землю.

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