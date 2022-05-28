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День Киева 2022: почему не время сидеть дома? Интересные события, куда сходить в столице

Вероника Кононенко, практикантка сайта 28 мая 2022, 14:00
день Київа 2022
Фото: Unsplash

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