День Києва 2022: чому не час сидіти вдома? Цікаві події, куди сходити в столиці

Цьогоріч буде особливий День Києва 2022 для всіх, бо свобода столиці дорого дісталася країні.

Після важких боїв з російськими окупантами місто поступово оживає. Відкривається багато закладів, налагоджуються поставки та робота транспорту, відбувається багато культурних подій.

Так, ще можна регулярно почути сирени, туди все ще може прилетіти ворожа ракета, проте свій черговий день народження Київ святкуватиме під рідним українським прапором.

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Жителі Києва роблять усе, щоб гідно привітати рідне місто з днем народження і водночас зробити так, щоб він вистояв.

Куди піти на День Києва 2022: активний відпочинок

Якщо ти думаєш, що цього дня все буде зачинене і максимум, куди можна піти — в супермаркет біля дому, то ти помиляєшся.

Тому в неділю, 29 травня, в Києві планують провести багато подій, що доводить одне — не варто сидіти вдома.

Почнемо з локацій, де можна насолодитися красою природи. Якщо за місто на шашлики виїжджати ще небезпечно, то ось альтернативні варіанти.

Добропарк

Попри те, що його частково зруйнували окупанти, знищивши головну будівлю парку та викравши інструменти, з 6 травня, після ретельної перевірки території службою ДСНС, він відновив свою роботу.

Квитки коштують 100 грн для дітей та 200 грн для дорослих. Їх уже можна придбати онлайн, щоб скористатися протягом усього року.

Адже внесок у ці квитки зараз допоможе ландшафтному парку швидше відбудуватися.

Де: село Мотижин, Макарівський район, Житомирська траса, 29 км

Коли: графік роботи стабільни: пн – нд, з 09:00 до 19:30

ВДНГ

Найпопулярніша локація Києва поступово відновлює свою роботу.

Вже від 24 квітня там можна взяти на прокат велосипеди, щоб активно провести свій відпочинок.

Працюють такі сервіси:

Veliki.ua

Графік: у будні з 11:00 до 19:00, у вихідні з 10:00 до 20:00

Вартість прокату: від 75 грн

Velolife:

Графік: тільки у вихідні з 10:00 до 19:00

Вартість прокату: від 60 грн

Заклади харчування

Також там знову можна смачно поїсти в улюблених кав’ярнях, ресторанах та стрит-фудах.

Для тебе вже працюють:

HayLoft: з 10:00 до 20:00 Білий Налив: з 10:00 до 20:00 Coffee Lover: пн–пт, з 10:00 до 18:00, сб, нд з 10:00 до 20:00 Kaminsky’s Bakery: з 10:00 до 17:00 (тільки кава) Kartofan: з 10:00 до 18:00 Churros: пт–нд з 10:00 до 18:00 Будиночки з кавою біля центрального входу: з 11:00 до 18:00

Для відпочинку з дітьми відкривається простір сімейного відпочинку KACHELI

Режим роботи: щодня з 10:00 до 19:00, у вихідні до 21:00

Вартість квитків: 60 грн, для дітей зростом до 120 см — вхід вільний

І, звісно ж, можна просто гуляти територією ВДНГ

Поєднай корисне з приємним: благодійний забіг

Щорічний традиційний забіг під каштанами таки відбудеться, проте в дещо зміненому форматі.

Цього року мета заходу — збір коштів для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України, а також об’єднання українців для взаємної підтримки.

Учасників закликають пробігти або пройти 5 км у будь-якому зручному та безпечному місці та у будь-який час.

Зареєструватися на подію можна до 29 травня включно з будь-якого куточка України та світу.

Зареєструватися ти можеш на сайті, обов’язково зробивши внесок під час реєстрації 250 грн.

Культурний відпочинок

На День Києва 29 травня 2022 року чекає насичене культурне життя, тож куди можна сходити?

В кіно

Планета Кіно

В Києві з 12 травня вже працюють кінотеатри мережі Планета Кіно. На час дня народження міста там транслюватимуть такі світові прем’єри:

Фантастичні звірі 3: Таємниці Дамблдора Історія моєї дружини

Кінотеатр Жовтень

Він почав свою роботу з 12 травня. Однак на офіційному сайті кінотеатру поки що не встановлено час сеансів.

При цьому відомо, що кінопрем’єри виходять щочетверга.

Представники кінотеатру запевнили, що після поновлення роботи ціни на квитки залишаться у тому ж діапазоні, що й до війни.

Також будуть певні бонуси для переселенців у вигляді безкоштовних квитків.

В театр

Театр Між Трьох Колон

29 травня там відбудеться вистава 33 постріли за А.П. Чеховим

Коли: 29 травня 2022, 19:00

Де: театр Між Трьох Колон, Львівська площа, 14

Ціна: 200 грн

Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки

Тут на 29 травня заплановані дві події для культурного та якісного відпочинку.

Фальшива нота

Ця вистава про любов та ненависть у всі часи. Про доброту, яка проявляється у найекстремальніших ситуаціях, про людське лицемірство, безкорисливість, зраду та справжню душевну порядність.

А ще про велику музику, без якої немає місця на землі.

Коли: 29 травня 2022, 15:00

Де: вулиця Богдана Хмельницького, 5

Ціна: в діапазоні від 50 до 200 грн

Варшавська мелодія

Цей спектакль підкорив сцени багатьох країн, а зараз надзвичайно актуальний для України.

Ця лірична драма про любов, ніжну і трепетну, розтоптану примхами політики. Про людей, які відчайдушно намагаються знайти себе.

Він створений для молодої публіки, з атмосферою післявоєнного часу, з висвітлення нових перешкод, які необхідно долати любові.

Коли: 29 травня 2022, 16:00

Де: вулиця Богдана Хмельницького, 5

Ціна: 100 грн

Артстудія Темний Софіт

Тут теж готується до показу дві вистави.

Комедія Знайомство з кінчанням

За п’єсою скандального, харизматичного драматурга Олександра Неволька.

Театр поставив виставу про самотню немолоду жінку, яка мріє про заміжжя. Скромно живучи своє життя у молитвах, вона сподівається на диво.

Несподівано у квартирі з’являється абсолютно голий чоловік і ставить під сумнів усі її цінності та переконання.

Коли: 29 травня 2022, 15:00

Де: вулиця Володимирська, 71

Ціна: від 200 грн

Перший контакт

Вистава про першу зустріч мешканців Землі з представниками позаземного розуму.

Але тут відбудеться не просто перший контакт, а ще й перший сексуальний контакт.

Коли: 29 травня 2022, 17:00

Де: вулиця Володимирська, 71

Ціна: від 250 грн

Імпровізаційне шоу від театру Чорний квадрат

Квадрат-шоу — це шоу комедійної імпровізації від театру Чорний квадрат, у якому поєднуються комедія, театр та інтерактивність.

Дійство відбувається без жодного сценарію й жанру, активно залучаються глядачі.

Коли: 29 травня 2022, 18:00

Де: Osocor Residence, вулиця Виноградна, 2

Ціна: 300–450 грн

Малювання епоксидною смолою (Resin Art)

Від цього будуть у захваті всі дорослі. Окрім неймовірного досвіду та готової картини, ти отримаєш позитивний вплив арттерапія на твій емоційний стан.

Коли: 29 травня 2022, 18:00

Де: Артстудія ТВОРЧІ, офіс 3, вулиця Володі Дубініна, 2

Ціна: 2000 грн

BLUES for ЗСУ з Максом Тавричеським

Ця подія — ідеальне поєднання хорошої музики та доброї справи.

Коли: 29 травня 2022, 18:00

Де: Docker-G pub, вулиця Ігорівська, 13/5

Ціна: 100–400 грн

Безкоштовний відпочинок

Так-так, у Києві є багато місць, якими можна насолодитися абсолютно безкоштовно. А чому б не зробити це саме у День Києва 2022?

Якщо ти забув, не біда — ми нагадаємо.

Пішохідний поділ;

Скляний міст;

Арка Свободи українського народу (та що раніше мала назву Дружби народів);

Хрещатик — знаменита вулиця, на якій у цю пору завжди цвітуть каштани.

Просто посидіти та насолодитися атмосферою, випити кави й послухати вуличних музикантів — звучить, як ідеальний відпочинок.

Парк біля метро Арсенальна — одне з улюблених місць багатьох киян;

Пейзажна алея — для тих, хто засумував за мистецтвом. Там завжди можна знайти гарні картини, насолодитися смачною кавою та прокататися на фунікулері;

Андріївський узвіз. Як можна не згадати про місце старовинних вуличок і будівель?

Батьківщина-мати, символ міста-героя. А ще вона неймовірно гарна зблизька.

Володимирська гірка — один з найстаріших та найзатишніших парків міста, звідки відкриваються чарівні краєвиди на місто та річку Дніпро.

Майдан Незалежності — історично важливе місце. Саме тут на наших очах колись почалася історія нової, свідомої народності. Тому його вважають місцем сили та енергії.

Не забудь провести час зі своїми рідними, адже зараз ми як ніколи потребуємо підтримки, уваги та розуміння. А якщо тобі не вдається через постійні сварки з ними, то читай наш матеріал про те, як менше сваритися з сім’єю.