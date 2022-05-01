“Принцип бутерброда” та гра в тигра. Розповідаємо, як менше сваритися з рідними

Вже понад два місяці багато українців живуть разом зі своїми батьками чи з іншими родичами. В кожної людини свої звички, тож важко звикати один до одного, тому виникають побутові сварки.

Нині, коли ще й всі знаходяться у стресовій ситуації через війну, люди можуть легко роздратовуватися і зриватися на інших. Тож варто знаходити компроміси та спільну мову.

Треба правильно доносити інформацію про свої бажання та потреба до рідних. Контролювати форму подачі зараз дуже складно, але треба намагатися це робити й не звинувачувати нікого.

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Як не звинувачувати

Намагайся замінювати фрази й вкладати в них інший посил.

Наприклад:

Я зараз дуже злюсь через відчуття безпомічності.

Мені страшно і я не розумію, що буде завтра.

Я не відчуваю себе в безпеці.

Давай ми з тобою як партнери подумаємо, що можемо зробити.

Старайся не критикувати чоловіків. Адже жінки звикли обговорювати свої емоції, а вони — ні. Натомість вони ховають їх всередині себе.

Старайся використовувати принцип бутерброда: хороший акцент – конструктивна критика – хороший акцент.

Так критика сприйматиметься партнером адекватно.

Ти можеш сказати, що дуже любиш людину, але її чи його слова тебе дуже ранять. А наприкінці висловити свої бажання.

Вправи, які допоможуть не сваритися

Перемовини

Наприклад, щовечора о 18:00 сідати разом, щоб поговорити свої страхи та емоції. Відповідати на питання: “Як ти сьогодні? Чим я можу тобі допомогти? Я, приміром, злюсь на те і те. Ти як?” тощо та шукати компроміс.

Гра з дітьми

Якщо в родині є діти, то агресію варто переживати через ігри.

Варто стати на 4 “лапи” і уявити себе твариною, яка може захищатись лапами, зубами, ричанням. Граєте, наприклад, в сім’ю тигрів. Покусуєте, лапою штовхаєте. В такій ігровій формі буде набагато легше прожити власні переживання.

Під час війни багато людей знайшли собі пару та навіть одружилися. Раніше ми розповідали, як зрозуміти, чи мають майбутнє стосунки, що зародилися під час війни.