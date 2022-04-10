Гормони чи доля? Чому люди швидко стають близькими під час війни

Здавалося б, війна зупинила плин часу, і всі емоції, окрім співчуття і болю, стали недоречними. Було соромно посміхатись, радіти, а ще більше — симпатизувати комусь чи закохуватись, коли інші пари розділило на час, а когось — навічно.
Комусь все ж вдається побороти почуття провини, хтось навіть починає нові стосунки. Однак як зрозуміти: це щось справжнє або ж твої емоції “підігріває” війна, чи це просто страх самотності?
Психотерапевтка Софія Терлез розібралась у цьому питанні.
Перше, на що грішиш у появі будь-яких почуттів до іншої людини — це гормони. Принаймні, коли тобі здається, що це абсолютно невчасно.
Як і в мирний час, усі почуття підживлює саме взаємодія з новим партнером, з яким вдається знайти мінімальний спокій у моменти вразливості. Приходить почуття захищеності, що тягне за собою бажання зберегти його й у подальшому житті як спосіб виживання та порятунку від війни.
У жінок спрацьовує гормон окситоцин у якості тригера, що призводить до появи думок про спільне майбутнє з людиною, яку знаєш всього кілька тижнів.
Для чоловіків існує інший гормон — вазопресин. Вони своєю чергою починають відчувати різку потребу в обіймах, що найчастіше допомагають впоратись зі стресом та мають певним чином знеболювальний, а іноді навіть і наркотичний ефект.
Таким чином, саме нові стосунки можуть допомогти впоратись з травматичним досвідом навіть ліпше, аніж медитації чи дихальні вправи.
Знову ж таки, мабуть, вже нікому не потрібно пояснювати, наскільки добре працює мотивація, коли вдома на тебе чекає кохана людина, і ти намагаєшся захищати насамперед її. Окрім того, ці почуття дають більше шансів на виживання і тому, хто оберігає її.
Тобто, простіше кажучи, військові, які мають, кого любити, та знають, кого вони особисто захищають, мають більше сил для боротьби, оскільки їх почуття каталізуються.
Тобто, простіше кажучи, військові, які мають, кого любити, та знають, кого вони особисто захищають, мають більше сил для боротьби, оскільки їх почуття каталізуються.
Однак це працює навіть в тилу. Оскільки відчуття, що про тебе дбають і не дадуть залишитись наодинці, втримують твій внутрішній світ людини від руйнування.
Почуття, що зародились під час війни, будуть продовжувати свій розвиток незалежно від зовнішніх обставин. Як і завжди — усе вирішує бажання двох людей бути разом. Якщо воно є, то вони мають всі шанси.
У разі якщо у когось зараз чудові стосунки, сповнені взаєморозуміння і взаємних почуттів, то вони такими залишаться і після перемоги. Хіба що доведеться витратити трохи часу на те, щоб перебудувати спільний побут.
Однак, якщо тобі важко з людиною, яка зараз поруч, або ж виявилось, що це лише була певна потреба в підтримці, то тут не гратиме особливу роль війна чи мирний час.
Парі у будь-якому разі доведеться або розв’язувати спільні питання та йти одне одному назустріч, або ж не тримати одне на одного образи й попрощатись. Як би то не було страшно.
Якщо ж відчувається лише зменшення певних почуттів, але залишилось бажання бути разом з людиною, спільні цінності та погляди на життя, то це може означати, що ви перейшли на інший етап стосунків. Оскільки після пристрасті, йде дружба, взаємоповага і звичайна турбота.
Проте комусь доводиться перебувати на різних полюсах нашого світу зі своїми коханими, тому можуть виникати проблеми навіть у найміцніших та закоханих пар. Читай, як вберегти почуття, якщо вимушені бути у розлуці.