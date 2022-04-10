Гормоны или судьба? Почему люди быстро становятся близкими во время войны

Казалось бы, война остановила течение времени, и все эмоции, кроме сострадания и боли, стали неуместными. Было стыдно улыбаться, радоваться, а еще — симпатизировать кому-то или влюбляться, когда другие пары разделило на время, а кого-то навсегда.

Кому-то все же удается побороть чувство вины, кто-то даже начинает новые отношения. Однако как понять: это что-то настоящее или твои эмоции “подогревает” война, или это просто страх одиночества?

Психотерапевт София Терлез разобралась в этом вопросе.

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Зачем нам чувство влюбленности во время войны

Первое, на что грешишь в появлении любых чувств к другому человеку – гормоны. По крайней мере, когда тебе кажется, что это совершенно не вовремя.

Как и в мирное время, все чувства подпитывают само взаимодействие с новым партнером, с которым удается обрести минимальное спокойствие в моменты уязвимости. Приходит чувство защищенности, что влечет желание сохранить его и в дальнейшей жизни как способ выживания и спасения от войны.

У женщин срабатывает гормон окситоцин в качестве триггера, что приводит к появлению мыслей об общем будущем с человеком, которого знаешь всего несколько недель.

Для мужчин существует другой гормон – вазопрессин. Они в свою очередь начинают ощущать резкую потребность в объятиях, которые чаще всего помогают справиться со стрессом и обладают определенным образом обезболивающим, а иногда даже наркотическим эффектом.

Таким образом, именно новые отношения могут помочь справиться с травматическим опытом даже лучше, чем медитации или дыхательные упражнения.

Любовь заживляет раны

Опять же, пожалуй, уже никому не нужно объяснять, насколько хорошо работает мотивация, когда дома тебя ждет любимый человек, и ты пытаешься защищать в первую очередь его. Кроме того, эти чувства дают больше шансов на выживание и тому, кто оберегает его.

То есть, проще говоря, военные, у которых есть кого любить, и знают, кого они лично защищают, имеют больше сил для борьбы, поскольку их чувства катализируются.

Однако это работает даже в тылу. Поскольку чувство, что о тебе заботятся и не дадут остаться наедине, удерживает внутренний мир человека от разрушения.

Есть ли шансы у таких чувств в мирное время

Зародившиеся во время войны чувства будут продолжать свое развитие независимо от внешних обстоятельств. Как всегда – все решает желание двух людей быть вместе. Если оно есть – то у них есть все шансы.

В случае если у кого сейчас замечательные отношения, полные взаимопонимания и взаимных чувств, они такими останутся и после победы. Разве что придется потратить немного времени на то, чтобы перестроить общий быт.

Однако если тебе тяжело с человеком, который сейчас рядом, или оказалось, что это была лишь определенная потребность в поддержке, то здесь не будет играть особую роль война или мирное время.

Паре в любом случае придется либо решать общие вопросы и идти друг другу навстречу, либо не держать друг на друга обиды и попрощаться. Как бы то ни было страшно.

Если же чувствуется лишь угасание определенных чувств, но осталось желание быть вместе с человеком, общие ценности и взгляды на жизнь, это может означать, что вы перешли на другой этап отношений. Поскольку после страсти идет дружба, взаимоуважение и обычная забота.

Однако кому-то приходится находиться на разных полюсах нашего мира со своими любимыми, поэтому могут возникать проблемы даже у самых крепких и влюбленных пар. Читай, как уберечь чувства, если вынуждены быть в разлуке.