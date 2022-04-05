Одруження під час війни. Які РАЦСи працюють у Києві

Під час війни рекордна кількість закоханих одружились — уже понад 15 тисяч пар. Тож ми розповідаємо, як поповнити сімейні ряди.
Список відділів РАЦС, які працюють у Києві.
Одружитись можна день у день, просто подавши заяву до РАЦСу.
Віримо, що щире кохання не заглушити вибухами, не спалити у пожежах, не зрівняти з землею важкою артилерією і не зламати війною, — каже Мін’юст.
Віримо, що щире кохання не заглушити вибухами, не спалити у пожежах, не зрівняти з землею важкою артилерією і не зламати війною, — каже Мін’юст.
На Facebook-сторінці Дія зазначена інформація для військовослужбовців.
Якщо ви військовослужбовець, поліцейський чи працюєте в закладі охорони здоров’я, то зареєструвати шлюб можна без вашої особистої присутності.
Якщо ви військовослужбовець, поліцейський чи працюєте в закладі охорони здоров’я, то зареєструвати шлюб можна без вашої особистої присутності.
Для цього потрібно заповнити заяву, в якій вказати:
Є кілька варіантів реєстрації шлюбів:
Для реєстрації смерті працює Київський відділ державної реєстрації смерті за адресою: вул. Бульварно-Кудрявська, 47/14.
Час роботи з 09:00 до 15:00.
Раніше ми розповідали, як працює метро та наземний транспорт у Києві.