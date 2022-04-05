Сімейні стосунки

Одруження під час війни. Які РАЦСи працюють у Києві

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 05 Квітня 2022, 16:50
Подати заяву до РАГС у Києві: які відділення РАГС працюють у Києві
Фото: Telegram

Більше новин
Одруження під час війни. Які РАЦСи працюють у Києві
На чужині, як вдома: десять дрібничок, які перенесуть тебе додому
Одруження під час війни. Які РАЦСи працюють у Києві
Аналог хімічній зброї: що робити у разі отруєння азотною кислотою та як вберегти своє життя
соціальні пенсії
Більше не доведеться робити це самотужки: нові правила отримання пенсії студентам, які втратили годувальника
Орбан переміг на виборах в Угорщині
У тісних зв’язках з Кремлем: як Віктор Орбан вчетверте переміг на виборах в Угорщині
Дивитись більше

Матеріали по темі

Одруження під час війни. Які РАЦСи працюють у Києві
На чужині, як вдома: десять дрібничок, які перенесуть тебе додому
Одруження під час війни. Які РАЦСи працюють у Києві
Аналог хімічній зброї: що робити у разі отруєння азотною кислотою та як вберегти своє життя
соціальні пенсії
Більше не доведеться робити це самотужки: нові правила отримання пенсії студентам, які втратили годувальника
Орбан переміг на виборах в Угорщині
У тісних зв’язках з Кремлем: як Віктор Орбан вчетверте переміг на виборах в Угорщині

Відео
Одруження під час війни. Які РАЦСи працюють у Києві

Аналог хімічній зброї: що робити у разі отруєння азотною кислотою та як вберегти своє життя
0:03:05
Орбан переміг на виборах в Угорщині
У тісних зв’язках з Кремлем: як Віктор Орбан вчетверте переміг на виборах в Угорщині
0:01:26
Обстріл Миколаєва 04.04.2022 - є загиблі та поранені
Рашисти обстріляли центр Миколаєва: Кім розповів подробиці
Втрати Росії в Україні станом на 5 квітня 2022 року
Хто з мечем прийде, від меча і загине. Втрати Росії в Україні станом на 5 квітня та головні напрямки боїв
воєнний стан в Україні
Воєнний стан в Україні. Пояснюємо, до якого числа і що треба знати
0:06:35
Поради психолога, як впоратися з гнівом та люттю
Любити, продовжувати будувати та перемагати. Поради психолога, як впоратися з гнівом та люттю
0:03:45
Чим живуть київські тероборонівці та як виглядають їх позиції
Обов’язкові тренування та вірші Симоненка: чим живуть київські тероборонівці та як виглядають їх позиції
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 5 квітня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 5 квітня
0:06:41
Воєнні злочини росіян в Бучі
Як розповісти про воєнні злочини росіян: Ірина Венедіктова про державний портал WARCRIMES.GOV.UA
0:10:24
звернення зеленського сьогодні
Кожен росіянин дізнається всю правду. Нове звернення Зеленського
Більше відео
Одруження під час війни. Які РАЦСи працюють у Києві
Читати далі
На чужині, як вдома: десять дрібничок, які перенесуть тебе додому
соціальні пенсії
Читати далі
Більше не доведеться робити це самотужки: нові правила отримання пенсії студентам, які втратили годувальника

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь