Одруження під час війни. Які РАЦСи працюють у Києві

Під час війни рекордна кількість закоханих одружились — уже понад 15 тисяч пар. Тож ми розповідаємо, як поповнити сімейні ряди.

Список відділів РАЦС, які працюють у Києві.

Правий берег

Голосіївський район — вул. Велика Васильківська, 92

Оболонський район — проспект Оболонський, 28-в

Печерський район — вул. Цитадельна, 7/10

Солом’янський район — бульвар Вацлава Гавела, 1/28

Шевченківський район — вул. Академіка Ромоданова, 17

Лівий берег

Дарницький район — вул. К. Заслонова, 16

Деснянський район — просп. Маяковського, 15-а

Дніпровський район — бульвар Верховної ради, 8/20

Одружитись можна день у день, просто подавши заяву до РАЦСу.

Віримо, що щире кохання не заглушити вибухами, не спалити у пожежах, не зрівняти з землею важкою артилерією і не зламати війною, — каже Мін’юст.

Одруження без присутності

На Facebook-сторінці Дія зазначена інформація для військовослужбовців.

Якщо ви військовослужбовець, поліцейський чи працюєте в закладі охорони здоров’я, то зареєструвати шлюб можна без вашої особистої присутності.

Для цього потрібно заповнити заяву, в якій вказати:

ПІБ;

дату народження;

громадянство;

чи плануєш змінювати прізвище.

Є кілька варіантів реєстрації шлюбів:

реєстрація шлюбу ДРАЦСом;

акт про шлюб складає командир військового формування, в якому перебувають наречені;

акт складає керівник закладу охорони здоров’я, у якому перебувають або працюють наречені.

Для реєстрації смерті працює Київський відділ державної реєстрації смерті за адресою: вул. Бульварно-Кудрявська, 47/14.

Час роботи з 09:00 до 15:00.

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