Де купити свіжі продукти в Києві — список ринків, що працюють у столиці

Попри воєнний стан ми маємо продовжувати добре харчуватися, щоб бути сильними та здоровими. Треба купувати свіжі продукти та готувати здорову і смачну їжу. Це джерело енергії та гарного настрою.
Свіжі продукти ми можемо знайти на ринку і навіть під час воєнного стану їх у столиці працює близько 30, про це повідомляє КМДА.
Орієнтовний режим роботи із 10:00 до 15:00.
Орієнтовний режим роботи із 10:00 до 15:00.
Треба ще й знати, що можна приготувати смачного під час війни з обмеженої кількості продуктів. Раніше ми розповідали прості та швидкі рецепти страв воєнного часу.