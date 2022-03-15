Їжа та рецепти

Де купити свіжі продукти в Києві — список ринків, що працюють у столиці

Богдана Макалюк, редакторка сайту 15 Березня 2022, 07:00
Як і де працюють ринки в Києві
Фото: Pexels

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