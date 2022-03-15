Де купити свіжі продукти в Києві — список ринків, що працюють у столиці

Попри воєнний стан ми маємо продовжувати добре харчуватися, щоб бути сильними та здоровими. Треба купувати свіжі продукти та готувати здорову і смачну їжу. Це джерело енергії та гарного настрою.

Свіжі продукти ми можемо знайти на ринку і навіть під час воєнного стану їх у столиці працює близько 30, про це повідомляє КМДА.

Орієнтовний режим роботи із 10:00 до 15:00.

Деснянський район

ринок Лісовий, вул. Миропільська, 2

ринок Вигурівський, вул. Оноре де Бальзака, 94

Полюс, просп. В. Маяковського, 17

т/м Полюс, просп. В. Маяковського, 26

Фермер, вул. Електротехнічна, 18

Радосинь, вул. Драйзера, 8

Дніпряночка, вул. Оноре де Бальзака, 94

МАЯК – ринковий комплекс, просп. В. Маяковського, 75/2

Дарницький район

ринок Дарницький, вул. Сормовська, 15

Позняки (біля ринку), вул. Ревуцького, 12/1

Подільський район

ринок Виноградар, просп. В. Порика, 2-А

ринок Житній (курятина, гарячі напої), вул. Верхній Вал, 16

ринок Мостицький, просп. Правди, 3-А

Солом’янський район

ринок Севастопольський, б-р Чоколівський 5-7

ринок Солом’янський, вул. Солом’янська, 24

Відрадненський (міні-маркет на фасаді), б-р В. Гавела, 18

Святошинський район

ринок Дніпро, б-р Кольцова, 12

ринок Ілліс, вул. Чорнобильська, 16/80

ринок Шлях, вул. Зодчих, 52-А

ринок Борщагівський, вул. Зодчих, 58-А

Голосіївський район

ринок Одеський, просп. Ак. Глушкова, 32-38

Теремки, вул. Лятошинського, 14

ринок Володимирський, вул. Антоновича, 115

т/м Феофаніївський, вул. Академіка Заболотного, 48-А

Печерський район

ринок Печерський, пл. Печерська, 2

т/м Печерський, вул. М. Бойчука, 1/2

Дніпровський

Березняки, вул. І. Миколайчука, 4

Треба ще й знати, що можна приготувати смачного під час війни з обмеженої кількості продуктів. Раніше ми розповідали прості та швидкі рецепти страв воєнного часу.