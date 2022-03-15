Где купить свежие продукты в Киеве — список рынков, работающих в столице

Несмотря на военное состояние, мы должны продолжать хорошо питаться, чтобы быть сильными и здоровыми. Надо покупать свежие продукты и готовить здоровую и вкусную еду. Это источник энергии и хорошее настроение.

Свежие продукты мы можем найти на рынке и даже во время военного положения их в столице работает около 30, об этом сообщает КГГА.

Ориентировочный режим работы с 10:00 до 15:00.

Деснянский район

рынок Лесной, ул. Миропольская, 2

рынок Выгуровский, ул. Оноре де Бальзака, 94

Полюс, ул. В. Маяковского, 17

т/м Полюс, просп. В. Маяковского, 26

Фермер, ул. Электротехническая, 18

Радосин, ул. Драйзера, 8

Днепряночка, ул. Оноре де Бальзака, 94

МАЯК – рыночный комплекс, просп. В. Маяковского, 75/2

Дарницкий район

рынок Дарницкий, ул. Сормовская, 15

Позняки (возле рынка), ул. Ревуцкого, 12/1

Подольский

рынок Виноградарь, просп. В. Порика, 2-А

рынок Житний (курятина, горячие напитки), ул. Верхний Вал, 16

рынок Мостицкий, просп. Правды, 3-А

Соломенский район

рынок Севастопольский, б-р Чоколовский 5-7

рынок Соломенский, ул. Соломенская, 24

Отрадненский (мини-маркет на фасаде), б-р В. Гавела, 18

Святошинский район

рынок Днепр, б-р Кольцова, 12

рынок Иллис, ул. Чернобыльская, 16/80

рынок Путь, ул. Зодчих, 52-А

рынок Борщаговский, ул. Зодчих, 58-А

Голосеевский район

рынок Одесский, просп. Ак. Глушкова, 32-38

Теремки, ул. Лятошинского, 14

рынок Владимирский, ул. Антоновича, 115

т/м Феофаневский, ул. Академика Заболотного, 48-А

Печерский район

рынок Печерский, пл. Печерская, 2

т/м Печерский, ул. М. Бойчука, 1/2

Днепровский

Березняки, ул. И. Миколайчука, 4

Надо еще знать, что можно приготовить вкусного во время войны из ограниченного количества продуктов. Раньше мы рассказывали простые и быстрые рецепты блюд военного времени.