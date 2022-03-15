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Где купить свежие продукты в Киеве — список рынков, работающих в столице

Богдана Макалюк, редактор сайта 15 марта 2022, 07:00
Як і де працюють ринки в Києві
Фото: Pexels

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