Где купить свежие продукты в Киеве — список рынков, работающих в столице

Несмотря на военное состояние, мы должны продолжать хорошо питаться, чтобы быть сильными и здоровыми. Надо покупать свежие продукты и готовить здоровую и вкусную еду. Это источник энергии и хорошее настроение.
Свежие продукты мы можем найти на рынке и даже во время военного положения их в столице работает около 30, об этом сообщает КГГА.
Ориентировочный режим работы с 10:00 до 15:00.
Ориентировочный режим работы с 10:00 до 15:00.
Березняки, ул. И. Миколайчука, 4
Надо еще знать, что можно приготовить вкусного во время войны из ограниченного количества продуктов. Раньше мы рассказывали простые и быстрые рецепты блюд военного времени.