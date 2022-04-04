Київське метро відновлює перевезення через Південний міст

Столичний метрополітен відновлює перевезення через Південний міст. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Як стало відомо, вже з 08:30 понеділка, 4 квітня, підземка курсуватиме за такими напрямками.

Зелена лінія

Від станції Сирець до станції Видубичі, а також від станції Видубичі до станції Червоний хутір.

Пересадка Золоті ворота — Театральна також працює.

Червона лінія

Від станції Шулявська до станції Театральна.

Синя лінія

Від станції Героїв Дніпра до станції Теремки.

Втім, кілька станцій метро проїжджатиме без зупинки — це Майдан Незалежності, Площа Льва Толстого, Палац спорту, Кловська.

Метро перевозитиме пасажирів до 19:00, а станції продовжать цілодобово працювати, як укриття.

Інтервал руху потягів на лініях — 1 година. Втім, за умови великого напливу людей його може бути змінено.

Швидкісний трамвай

Запрацював і маршрут швидкісного трамвая №3 — від станції Ромена Роллана до станції Старовокзальна.

А вже від завтра, 5 квітня, в Києві курсуватиме трамвай №19 від Контрактової площі до площі Тараса Шевченка.

Уже працюють трамваї за маршрутами: №2, 8К, 22К, 29К, 33А.

Автомобільне сполучення між берегами

Південний міст відкритий як для громадського транспорту, так і для метро.

Дарницький міст також працює для автомобілістів, тож дістатися іншого берега столиці стало легше.

Нагадаємо, столиця продовжує оживати. З 1 квітня у Києві запрацював прокат самокатів та велосипедів.