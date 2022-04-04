Київське метро відновлює перевезення через Південний міст

Столичний метрополітен відновлює перевезення через Південний міст. Про це повідомляє прес-служба КМДА.
Як стало відомо, вже з 08:30 понеділка, 4 квітня, підземка курсуватиме за такими напрямками.
Від станції Сирець до станції Видубичі, а також від станції Видубичі до станції Червоний хутір.
Пересадка Золоті ворота — Театральна також працює.
Від станції Шулявська до станції Театральна.
Від станції Героїв Дніпра до станції Теремки.
Втім, кілька станцій метро проїжджатиме без зупинки — це Майдан Незалежності, Площа Льва Толстого, Палац спорту, Кловська.
Метро перевозитиме пасажирів до 19:00, а станції продовжать цілодобово працювати, як укриття.
Метро перевозитиме пасажирів до 19:00, а станції продовжать цілодобово працювати, як укриття.
Інтервал руху потягів на лініях — 1 година. Втім, за умови великого напливу людей його може бути змінено.
Запрацював і маршрут швидкісного трамвая №3 — від станції Ромена Роллана до станції Старовокзальна.
А вже від завтра, 5 квітня, в Києві курсуватиме трамвай №19 від Контрактової площі до площі Тараса Шевченка.
Уже працюють трамваї за маршрутами: №2, 8К, 22К, 29К, 33А.
Нагадаємо, столиця продовжує оживати. З 1 квітня у Києві запрацював прокат самокатів та велосипедів.