Столиця продовжує оживати. З 1 квітня запрацювали прокат самокатів та велосипедів

Столиця потроху оживає. Люди продовжують працювати й повертатися до рутинних справ. Дехто займається волонтерством, тож є потреба пересуватися містом.

У зв’язку з цим КМДА закликала приватних підприємців відновити прокат електросамокатів та велосипедів. Адже самокати та велосипеди можуть стати альтернативою для переміщення на коротких відстанях.

Відгукнулася на прохання міської влади компанія BikeNow. Тож уже від сьогодні, 1 квітня, столицею можна буде пересуватися на орендованому двоколісному транспорті.

Утім, зважаючи на реалії війни, кількість транспорту для прокату буде обмежена, попередили в компанії.

А щоб киянам було зручно пересуватися Києвом на далекі відстані та рушити на інший берег столиці, Укрзалізниця запустила кільцевий маршрут по Києву.