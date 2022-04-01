Столиця продовжує оживати. З 1 квітня запрацювали прокат самокатів та велосипедів

Богдана Макалюк, редакторка сайту 01 Квітня 2022, 09:00
У Києві відновлюють прокат самокатів та велосипедів
Фото: Pexels

Більше новин
Чому українцям не варто романтизувати війну та сприймати її як гру
Війна не може бути красивою! Про романтизацію боротьби та чому молодь сприймає її як гру
Як взяти участь у розіграші романтичної вечері з розвідником ЗСУ
Романтична вечеря із розвідником на День перемоги. Як волонтери влаштували креативний збір коштів
Вікна-новини
Підтримай незалежну журналістику у час війни. Ми запустили донати
Як ІТ-компанії працюють в Україні під час війни
Завозять долари та євро в країну і платять податки наперед. Як і де ІТ-компанії працюють під час війни
Дивитись більше

Матеріали по темі

Чому українцям не варто романтизувати війну та сприймати її як гру
Війна не може бути красивою! Про романтизацію боротьби та чому молодь сприймає її як гру
Як взяти участь у розіграші романтичної вечері з розвідником ЗСУ
Романтична вечеря із розвідником на День перемоги. Як волонтери влаштували креативний збір коштів
Вікна-новини
Підтримай незалежну журналістику у час війни. Ми запустили донати
Як ІТ-компанії працюють в Україні під час війни
Завозять долари та євро в країну і платять податки наперед. Як і де ІТ-компанії працюють під час війни

Відео
0:03:39
Як взяти участь у розіграші романтичної вечері з розвідником ЗСУ

Романтична вечеря із розвідником на День перемоги. Як волонтери влаштували креативний збір коштів
0:03:24
Як ІТ-компанії працюють в Україні під час війни
Завозять долари та євро в країну і платять податки наперед. Як і де ІТ-компанії працюють під час війни
0:00:59
Дідусь, що звільнив Миколаїв, тепер живе під обстрілами
Під час Другої світової звільнив Миколаїв і не збирається з нього тікати. 98-річний дідусь про теперішню війну
Продаж алкоголю у Києві
Продаж алкоголю у Києві дозволили відсьогодні… але частково
0:09:00
Звернення Зеленського сьогодні
Нагадує не людей, а щось потойбічне — звернення Зеленського сьогодні
0:01:01
У Луцьку 84-річний дідусь приніс волонтерам свої заощадження
84-річний дідусь віддав свої заощадження на допомогу ЗСУ — волонтери плакали
0:00:41
Втрати Росії в Україні - ситуація на фронті 31.03.2022
Українські військові продовжують поповнювати колекцію трофеїв: втрати ворога 31 березня
0:04:02
Мародерство російських військових в Україні - психологія рашистів
Колгоспна філософія: чим пояснити ницість рашистів-мародерів та їхніх дружин
0:01:57
Ситуація на Запоріжжі: ЗСУ звільнили п'ять сіл
ЗСУ звільнили відразу п’ять сіл! Розповідаємо про ситуацію на Запоріжжі
0:04:08
Російські військові покидають ЧАЕС і Славутич - дивися, чому
Рашисти покинули Чорнобильську АЕС та Славутич: яку роль зіграв у цьому Рудий ліс
Більше відео
Вікна-новини
Читати далі
Підтримай незалежну журналістику у час війни. Ми запустили донати

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь