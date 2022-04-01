Столица продолжает оживать. С 1 апреля заработал прокат самокатов и велосипедов

Богдана Макалюк, редактор сайта 01 апреля 2022, 09:00
У Києві відновлюють прокат самокатів та велосипедів
Фото: Pexels

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