Столица продолжает оживать. С 1 апреля заработал прокат самокатов и велосипедов

Столица понемногу оживает. Люди продолжают работать и возвращаться к рутинным делам. Некоторые занимаются волонтерством, поэтому им нужно передвигаться по городу.

В связи с этим КГГА призывает частных предпринимателей возобновить прокат электросамокатов и велосипедов. Самокаты и велосипеды могут стать альтернативой для перемещения на коротких расстояниях.

На просьбу городских властей откликнулась компания BikeNow. Поэтому уже с сегодняшнего дня, 1 апреля, по столице можно будет передвигаться на арендованном двухколесном транспорте.

Впрочем, ввиду реалий войны количество транспорта для проката будет ограничено, предупредили в компании.

А чтобы киевлянам было удобно передвигаться по Киеву на далекие расстояния и ездить на другой берег столицы, Укрзалізниця запустила кольцевой маршрут по Киеву.