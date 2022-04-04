Метро Киева снова перевозит пассажиров через Южный мост

Столичный метрополитен возобновляет перевозки через Южный мост. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Как стало известно, уже с 08:30 понедельника, 4 апреля, подземка будет курсировать по следующим направлениям.

Зеленая линия

От станции Сырец до станции Выдубичи, а также от станции Выдубичи до станции Красный хутор.

Пересадка Золотые ворота – Театральная также работает.

Красная линия

От станции Шулявская до станции Театральная.

Синяя линия

От станции Героев Днепра до станции Теремки.

Впрочем, несколько станций метро будет проезжать без остановки – это Майдан Незалежности, Площадь Льва Толстого, Дворец спорта, Кловская.

Метро будет перевозить пассажиров до 19:00, а станции продолжат круглосуточно работать как укрытие.

Интервал движения поездов на линиях – 1 час. Впрочем, при большом наплыве людей он может быть изменен.

Скоростной трамвай

Заработал и маршрут скоростного трамвая №3 – от станции Ромена Роллана до станции Старовокзальная.

А уже с завтрашнего дня, 5 апреля, в Киеве будет курсировать трамвай №19 от Контрактовой площади до площади Тараса Шевченко.

Уже работают трамваи по маршрутам: №2, 8К, 22К, 29К, 33А.

Автомобильное сообщение между берегами

Южный мост открыт как для общественного транспорта, так и для метро.

открыт как для общественного транспорта, так и для метро. Дарницкий мост также работает для автомобилистов, так что добраться на другой берег столицы стало проще.

Напомним, что столица продолжает оживать. С 1 апреля в Киеве заработал прокат самокатов и велосипедов.