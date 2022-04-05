Женитьба во время войны. Какие ЗАГСы работают в Киеве

Во время войны рекордное количество влюбленных поженились — уже более 15 тысяч пар. Поэтому мы рассказываем, как пополнить семейные ряды.

Список отделов ЗАГС, работающих в Киеве.

Правый берег

Голосеевский район — ул. Большая Васильковская, 92

Оболонский район — проспект Оболонский, 28в

Печерский район — ул. Цитадельная, 7/10

Соломенский район — бульвар Вацлава Гавела, 1/28

Шевченковский район — ул. Академика Ромоданова, 17

Левый берег

Дарницкий район — ул. К. Заслонова, 16

Деснянский район — просп. Маяковского, 15-я

Днепровский район — бульвар Верховной рады, 8/20

Жениться можно день в день, просто подав заявление в ЗАГС.

Верим, что искреннюю любовь не заглушить взрывами, не сжечь в пожарах, не сравнять с землей тяжелой артиллерией и не сломать войной, — говорят в Минюсте.

Женитьба без присутствия

На Facebook-странице Дії указана информация для военнослужащих.

Если вы военнослужащий, полицейский или работаете в учреждении здравоохранения, то зарегистрировать брак можно без вашего личного присутствия.

Для этого нужно заполнить заявление, в котором указать:

ФИО;

дату рождения;

гражданство;

планируешь ли менять фамилию.

Есть несколько вариантов регистрации браков:

регистрация брака ЗАГСом;

акт о браке составляет командир военного формирования, в котором находятся брачующиеся;

акт составляет руководитель заведения здравоохранения, в котором находятся или работают брачующиеся.

Для регистрации смерти работает Киевский отдел государственной регистрации смерти по адресу: ул. Бульварно-Кудрявская, 47/14.

Время работы с 09:00 до 15:00.

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