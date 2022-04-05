Женитьба во время войны. Какие ЗАГСы работают в Киеве

Во время войны рекордное количество влюбленных поженились — уже более 15 тысяч пар. Поэтому мы рассказываем, как пополнить семейные ряды.
Список отделов ЗАГС, работающих в Киеве.
Жениться можно день в день, просто подав заявление в ЗАГС.
Верим, что искреннюю любовь не заглушить взрывами, не сжечь в пожарах, не сравнять с землей тяжелой артиллерией и не сломать войной, — говорят в Минюсте.
Верим, что искреннюю любовь не заглушить взрывами, не сжечь в пожарах, не сравнять с землей тяжелой артиллерией и не сломать войной, — говорят в Минюсте.
На Facebook-странице Дії указана информация для военнослужащих.
Если вы военнослужащий, полицейский или работаете в учреждении здравоохранения, то зарегистрировать брак можно без вашего личного присутствия.
Если вы военнослужащий, полицейский или работаете в учреждении здравоохранения, то зарегистрировать брак можно без вашего личного присутствия.
Для этого нужно заполнить заявление, в котором указать:
Есть несколько вариантов регистрации браков:
Для регистрации смерти работает Киевский отдел государственной регистрации смерти по адресу: ул. Бульварно-Кудрявская, 47/14.
Время работы с 09:00 до 15:00.
Ранее мы рассказывали, как работает метро и наземный транспорт в Киеве.