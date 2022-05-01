“Принцип бутерброда” и игра в тигра. Рассказываем, как меньше ссориться с родными

Уже больше двух месяцев многие украинцы живут вместе со своими родителями или с другими родственниками. У каждого человека свои привычки и порой трудно привыкать друг к другу, поэтому возникают бытовые ссоры.
Сейчас, когда все находятся в стрессовой ситуации из-за войны, люди могут легко раздражаться и срываться на других. Но все равно нужно искать компромиссы и находить общий язык.
Нужно научиться правильно доносить информацию о своих желаниях и нуждах. Контролировать форму подачи сейчас очень сложно, но нужно пытаться это делать и не винить никого.
Старайся использовать другие фразы и вкладывать в них другой посыл.
Например:
Старайся не критиковать мужчин. Ведь женщины привыкли обсуждать свои эмоции, а они — нет. Они прячут эмоции внутри себя.
Старайся использовать принцип бутерброда: хороший акцент – конструктивная критика – хороший акцент.
Старайся использовать принцип бутерброда: хороший акцент – конструктивная критика – хороший акцент.
Так критика будет восприниматься партнером адекватно.
Ты можешь сказать, что очень любишь человека, но его или ее слова тебя очень ранят. А в конце сказать о своих желаниях.
Например, каждый вечер в 18:00 садиться вместе, чтобы поговорить о своих страхах и эмоциях. Отвечать на вопросы: “Как ты сегодня? Чем я могу помочь тебе? Я, например, злюсь на то-то и то-то. Ты как?” и т.д. и искать компромисс.
Если в семье есть дети, то агрессию следует переживать через игру.
Следует стать на 4 “лапы” и представить себя животным, которое может защищаться лапами, зубами, рычанием. Играете, например, в семью тигров. Покусываете, толкаете лапкой и прочее. В такой игровой форме будет гораздо легче прожить трудные эмоции.
Во время войны многие нашли себе пару и даже поженились. Раньше мы рассказывали, как понять, есть ли будущее у отношений, которые зародились во время войны.