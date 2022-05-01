“Принцип бутерброда” и игра в тигра. Рассказываем, как меньше ссориться с родными

Уже больше двух месяцев многие украинцы живут вместе со своими родителями или с другими родственниками. У каждого человека свои привычки и порой трудно привыкать друг к другу, поэтому возникают бытовые ссоры.

Сейчас, когда все находятся в стрессовой ситуации из-за войны, люди могут легко раздражаться и срываться на других. Но все равно нужно искать компромиссы и находить общий язык.

Нужно научиться правильно доносить информацию о своих желаниях и нуждах. Контролировать форму подачи сейчас очень сложно, но нужно пытаться это делать и не винить никого.

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Как не винить

Старайся использовать другие фразы и вкладывать в них другой посыл.

Например:

Я сейчас очень злюсь из-за чувства беспомощности.

Мне страшно, и я не понимаю, что будет завтра.

Я не чувствую себя в безопасности.

Давай мы с тобой, как партнеры, подумаем, что можем сделать.

Старайся не критиковать мужчин. Ведь женщины привыкли обсуждать свои эмоции, а они — нет. Они прячут эмоции внутри себя.

Старайся использовать принцип бутерброда: хороший акцент – конструктивная критика – хороший акцент.

Так критика будет восприниматься партнером адекватно.

Ты можешь сказать, что очень любишь человека, но его или ее слова тебя очень ранят. А в конце сказать о своих желаниях.

Упражнения, которые помогут не ссориться

Переговоры

Например, каждый вечер в 18:00 садиться вместе, чтобы поговорить о своих страхах и эмоциях. Отвечать на вопросы: “Как ты сегодня? Чем я могу помочь тебе? Я, например, злюсь на то-то и то-то. Ты как?” и т.д. и искать компромисс.

Игры с детьми

Если в семье есть дети, то агрессию следует переживать через игру.

Следует стать на 4 “лапы” и представить себя животным, которое может защищаться лапами, зубами, рычанием. Играете, например, в семью тигров. Покусываете, толкаете лапкой и прочее. В такой игровой форме будет гораздо легче прожить трудные эмоции.

Во время войны многие нашли себе пару и даже поженились. Раньше мы рассказывали, как понять, есть ли будущее у отношений, которые зародились во время войны.