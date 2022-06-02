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Є одна основна мета — бути корисним своїй країні. Щире інтерв’ю композитора та благодійника Євгена Хмари

Олена Яковлєва, редакторка сайту 02 Червня 2022, 18:00
Інтерв'ю Євгена Хмари - українського композитора та піаніста
Фото: Instagram

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