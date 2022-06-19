РФ прощай и российское забывай: Верховная Рада запретила музыку и книги страны-агрессорки

Верховная рада Украины запретила использование российской музыки в медиа и общественном пространстве, в частности, в ресторанах, учебных заведениях, культуры и отдыха. Соответствующий закон №7273-д сегодня, 19 июня, поддержали 303 нардепа.

Что касается музыки в общественном транспорте, то водителям вообще запретили включать какие-либо композиции. Исключением могут быть только нерегулярные перевозки.

В таком случае, чтобы включить музыку, нужно получить согласие всех пассажиров.

Ограничение музыкального продукта граждан и резидентов страны-агрессорки будет действовать, по крайней мере, до полного освобождения от российских оккупантов всех украинских земель.

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Однако в Верховной Раде решили создать список российских артистов, на которых не будет распространяться запрет. Речь идет о тех, кто осуждает вооруженную агрессию России против Украины. Такой список будет составлять и обновлять СНБО.

Также Верховная Рада запретила ввоз и распространение книг из РФ и временно оккупированных ею территорий Украины и Белоруссии. Законопроект №7459 поддержали 306 нардепов.

Такое своеобразное единодушие украинских нардепов в вопросах культуры не может не радовать. Однако Вікнам интересно, что ты думаешь о таких изменениях в законодательстве.

Чтобы еще лучше разбираться в законах и уметь защитить свои права, необходимо знать по крайней мере один наиболее важный. Так что можешь проверить, насколько ты хорошо знаешь Конституцию Украины.

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