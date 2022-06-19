РФ бувай і російське забувай: Верховна Рада заборонила музику та книги країни-агресорки

Верховна рада України заборонила використання російської музики в медіа та громадському просторі, зокрема, у ресторанах, закладах освіти, культури та відпочинку. Відповідний закон №7273-д сьогодні, 19 червня, підтримали 303 нардепи.

Щодо музики у громадському транспорті, то водіям взагалі заборонили вмикати будь-які композиції. Винятком можуть бути лише нерегулярні перевезення. У такому випадку, щоб увімкнути музику, потрібно отримати згоду усіх пасажирів.

Обмеження музичного продукту громадян та резидентів країни-агресорки діятиме принаймні до повного звільнення від російських окупантів всіх українських земель.

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Проте у Верховній Раді вирішили створити перелік російських артистів, на яких не поширюватиметься заборона. Йдеться про тих, хто засуджує збройну агресію Росії проти України. Такий список буде складати та оновлювати РНБО.

Також Верховна Рада заборонила ввезення та розповсюдження книг з РФ та тимчасово окупованих нею територій України та Білорусі. Законопроект № 7459 підтримали 306 нардепів.

Така своєрідна одностайність українських нардепів у питаннях культури не може не радувати. Однак Вікнам цікаво, що ти думаєш, про такі зміни у законодавстві.

Для того, щоб ще краще розбиратись у законах та вміти захистити свої права, необхідно знайти принаймні один найважливіший. Тож перевір, наскільки ти добре знаєш Конституцію України.

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