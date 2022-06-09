В Україні більше не буде феєрверків? Зміни в законопроекті щодо обігу піротехнічних виробів

Феєрверки прикрашали не одне свято українців, особливо Новий рік. Попри їхню небезпеку, громадяни любили спостерігати за мерехтливими вогниками в небі.

Нині звуки феєрверків викликають в українців тригери, змушують хвилюватися або бігти до бомбосховища. А дехто ще й вважає гарною ідеєю запустити їх під час повітряної тривоги.

Тож Кабмін зареєстрував законопроект №7438. У ньому пропонується обмежити продаж, передачу і використання піротехнічних виробів.

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Як все почалося

Ще 28 грудня 2021 року на сайті президента України була розміщена петиція про обмеження застосування піротехніки.

В ній пропонувалося заборонити використання петард, феєрверків та інших піротехнічних виробів. Закрити усі магазини піротехніки. І ввести штраф за не виконання в розмірі від 15 тис. грн. Проте до початку війни петиція набрала лише близько п’яти тисяч голосів.

Нині петиція зібрала 25 тис. голосів, тож її розглянув та відреагував Володимир Зеленський.

— Підтримую стурбованість щодо збільшення небезпечних наслідків у зв’язку з використанням різноманітних піротехнічних виробів у повсякденному побуті та вважаю, що їх ужиток під час воєнного стану має бути чітко врегульований на законодавчому рівні, — йдеться у відповіді президента на петицію.

— Електронну петицію надіслано до Кабінету Міністрів України з проханням розглянути відповідно до вимог чинного законодавства, ужити необхідних заходів реагування, — повідомляється у відповіді.

Що передбачають зміни до законопроекту щодо обігу піротехніки

По всій Україні хочуть заборонити використання будь-яких феєрверків та проведення будь-яких заходів з використанням піротехнічних виробів.

Проте є винятки: сценічні піротехнічні вироби Т1 і Т2, феєрверки класу F.

Все тому, що такі піротехнічні вироби мають дуже низький рівень небезпеки й шуму, що не перевищує 60 дБ.

Під час святкування Дня міста, державного свята або спортивного змагання дозволяється використовувати феєрверки тільки класу F1.

Зміни щодо купівлі та продажу феєрверків

Депутати запропонували заборонити продаж феєрверків, крім виробів класу F1. Продавати їх зможуть тільки особам, які досягли 16 років.

Також продаж сценічних піротехнічних виробів класу Т1, що мають низький рівень небезпеки, дозволяється тільки тим, хто досяг 18 років. А продавати сценічні вироби класу Т2 можна тільки тим, хто має спеціальну підготовку.

Також в Україні готують зміни щодо законопроекту про обіг вогнепальної зброї. Її хочуть легалізувати для звичайних громадян. Раніше ми розповідали, чи можлива легалізація зброї в Україні та наскільки вона потрібна.

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