В Україні більше не буде феєрверків? Зміни в законопроекті щодо обігу піротехнічних виробів

Богдана Макалюк, редакторка сайту 09 Червня 2022, 22:00
Феєрверки під час війни в Україні
Фото: Unsplash

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