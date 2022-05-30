Легалізація зброї в Україні: самозахист від ворога чи крок до кримінального свавілля?

Вперше за весь час дискусій щодо того, чи варто дозволяти мирним людям вільно володіти зброєю, більшість українців схиляються до того, що все ж таки варто.

Юристи неодноразово наголошували, що абсолютне свавілля на чорному ринку зброї стало можливим завдяки тому, що в Україні за 30 років незалежності по суті не було повноцінного закону про зброю. Нам бракувало чітко структурованого порядку, який пояснює, що таке вогнепальна зброя, як нею користуватись та хто має право на її використання.

До початку повномасштабного вторгнення законотворці, можливо, не бачили необхідності розглядати питання, яке було, на їхню думку, не на часі. Адже переважна кількість пересічних громадян та політиків були проти надання можливості цивільним володіти певними видами зброї.

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Думки суспільства кардинально змінили перші два місяці повномасштабної війни, а також злочини росіян у Бучі, Ірпені та їхні звірства у східних регіонах України. І ось тепер, коли в українців у застосунку Дія запитують, чи треба цивільним дозволити купувати зброя, вперше за всі роки незалежності більшість погоджується.

Опитування досі триває, проте за результатами голосування першого мільйона людей понад 60% респондентів сказали “так” обігу зброї для особистого захисту. Люди в умовах війни хочуть мати змогу захищати себе самостійно.

Що передбачає закон про обіг вогнепальної зброї

За збігом обставин чи ні, законопроект про обіг вогнепальної зброї Верховна Рада ухвалила 23 лютого, за день до повномасштабного вторгнення РФ на територію України.

Цим документом законотворці пропонують визначити, за яких умов громадяни можуть купувати зброю, яку саме та які документи для цього потрібні, а також створити єдиний державний реєстр цивільної вогнепальної зброї, який буде інтегрований з Дією.

Що необхідно зробити перед ухваленням закону про зброю

Міністр оборони України Олексій Резніков говорить, що у перші дні повномасштабної війни багато громадян отримали зброю у більш ліберальний спосіб. Це принесло як позитивні досягнення, так і певні проблеми. Отже, перш ніж ухвалювати законопроект у другому читанні, треба врахувати безліч тонкощів.

Міністерство внутрішніх справ та президент України радять законотворцям з особливою уважністю поставитись до всіх деталей документа, щоб разом зі злетом білого ринку зброї не спричинити ажіотаж на ринку чорному.

Володимир Зеленський пояснює, що потрібно вирішити, де буде зберігатися зброя, де людина час від часу буде тренуватись, як і коли зброя може бути застосована. І це найменша частина з тих питань, які потрібно вирішити передусім.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр поділилася власною позицією щодо питання легалізації зброї.

Я давно відстоюю позицію, що у наших громадян повинна бути зброя. Не лише через війну, але й практику 2013 та 2014 року, коли наші громадяни постраждали від того, що були неозброєні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як пройти опитування в Дії про володіння зброєю громадянами України.