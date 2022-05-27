Чи готове травмоване війною суспільство до легалізації зброї — коментар Денисенка

У застосунку Дія за ініціативи МВС України з’явилося опитування для українців щодо їхнього ставлення до володіння зброєю.

Участь у голосуванні взяли майже 610 тисяч людей. Серед них 65% опитуваних підтримують таку ініціативу; 17% вважають, що зброя для особливих потреб; ще 17% висловилися проти ініціативи.

А що про легалізацію зброї думає радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко?

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Легалізація зброї: Денисенко за чи проти?

Перед урядом зараз стоїть завдання легалізувати зброю так, щоб вона не завдала нікому шкоди та проблем.

Насправді цей законопроект уже схвалили в першому читанні, чекаємо на друге. Однак я думаю, що найважливіше — громадська думка справді готова до цього.

Ми повинні розуміти, що зараз багато хто щиро вважатиме, що зброя — це те, що потрібно в кожній сім’ї.

Єдине, на що звернув увагу Денисенко, дуже важливо оперативно й вчасно оформити відповідні підзаконні акти.

Я вважаю, що зброя має бути легалізована, але важливо, щоб були певні обмеження і правила гри.

Які повинні бути обмеження, щоб легалізація зброї була безпечною?

Є вже багато моделей, випробуваних у світі, які добре працюють. Найперше: зброю не можна видавати людям з розладами психічного здоров’я.

Як наголошує Вадим Денисенко, це має бути не лише галочка чи довідка, яку можна купити за 150 грн, а повноцінне обстеження.

В принципі, у світі зараз усе вже давно випробуване. Важливо взяти з цього досвіду найкраще й найдієвіше.

Людина не повинна бути судимою тощо. Звісно, що будуть й інші категорії людей, які потенційно можуть використати зброю не для самозахисту, а для нападу.

Чи готове травмоване війною суспільство до легалізації зброї?

Зазвичай, каже Денисенко, велика кількість зброї має протилежну дію — зупиняє агресію. Адже дає змогу людям з ПТСР почуватися більш захищеними.

Тому особисто я вважаю, що цей шлях можна пройти відносно безболісно і не мати жодних проблем, тим паче, що суспільство готове до цього.

На питання про те, чи не провокуватиме легальна зброя випадки масового розстрілу, як це трапляється в Америці, Віталій Денисенко вважає, що насправді у цьому винна нелегальна зброя.

Адже в країнах, де діють жорсткі обмеження та покарання законом за носіння у себе зброї, теж трапляються такі ситуації.

Згадайте РФ минулого року, ситуацію, що сталася в Керчі.

Ухвалювати таке рішення можна і зараз, не чекаючи закінчення війни. Єдине, дуже важливо ретельно підготуватися до другого читання.

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