Чи готове травмоване війною суспільство до легалізації зброї — коментар Денисенка

У застосунку Дія за ініціативи МВС України з’явилося опитування для українців щодо їхнього ставлення до володіння зброєю.
Участь у голосуванні взяли майже 610 тисяч людей. Серед них 65% опитуваних підтримують таку ініціативу; 17% вважають, що зброя для особливих потреб; ще 17% висловилися проти ініціативи.
А що про легалізацію зброї думає радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко?
Перед урядом зараз стоїть завдання легалізувати зброю так, щоб вона не завдала нікому шкоди та проблем.
Насправді цей законопроект уже схвалили в першому читанні, чекаємо на друге. Однак я думаю, що найважливіше — громадська думка справді готова до цього.
Ми повинні розуміти, що зараз багато хто щиро вважатиме, що зброя — це те, що потрібно в кожній сім’ї.
Ми повинні розуміти, що зараз багато хто щиро вважатиме, що зброя — це те, що потрібно в кожній сім’ї.
Єдине, на що звернув увагу Денисенко, дуже важливо оперативно й вчасно оформити відповідні підзаконні акти.
Я вважаю, що зброя має бути легалізована, але важливо, щоб були певні обмеження і правила гри.
Я вважаю, що зброя має бути легалізована, але важливо, щоб були певні обмеження і правила гри.
Є вже багато моделей, випробуваних у світі, які добре працюють. Найперше: зброю не можна видавати людям з розладами психічного здоров’я.
Як наголошує Вадим Денисенко, це має бути не лише галочка чи довідка, яку можна купити за 150 грн, а повноцінне обстеження.
В принципі, у світі зараз усе вже давно випробуване. Важливо взяти з цього досвіду найкраще й найдієвіше.
В принципі, у світі зараз усе вже давно випробуване. Важливо взяти з цього досвіду найкраще й найдієвіше.
Людина не повинна бути судимою тощо. Звісно, що будуть й інші категорії людей, які потенційно можуть використати зброю не для самозахисту, а для нападу.
Зазвичай, каже Денисенко, велика кількість зброї має протилежну дію — зупиняє агресію. Адже дає змогу людям з ПТСР почуватися більш захищеними.
Тому особисто я вважаю, що цей шлях можна пройти відносно безболісно і не мати жодних проблем, тим паче, що суспільство готове до цього.
Тому особисто я вважаю, що цей шлях можна пройти відносно безболісно і не мати жодних проблем, тим паче, що суспільство готове до цього.
На питання про те, чи не провокуватиме легальна зброя випадки масового розстрілу, як це трапляється в Америці, Віталій Денисенко вважає, що насправді у цьому винна нелегальна зброя.
Адже в країнах, де діють жорсткі обмеження та покарання законом за носіння у себе зброї, теж трапляються такі ситуації.
Згадайте РФ минулого року, ситуацію, що сталася в Керчі.
Згадайте РФ минулого року, ситуацію, що сталася в Керчі.
Ухвалювати таке рішення можна і зараз, не чекаючи закінчення війни. Єдине, дуже важливо ретельно підготуватися до другого читання.
Тим часом в Техаській початковій школі знову почалася масова стрілянина. Розповідаємо, як врятуватися від теракту.