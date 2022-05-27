Готово ли травмированное войной общество к легализации оружия — комментарий Денисенко

В приложении Дія по инициативе МВД Украины появился опрос для украинцев касательно их отношения к легализации оружия.

Участие в голосовании приняли почти 610 тысяч человек. Среди них 65% опрашиваемых поддержали подобную инициативу; 17% считают, что оружие для особых нужд; еще 17% высказались против инициативы.

А что о легализации оружия думает советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко?

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Легализация оружия: Денисенко за или против?

Перед правительством сейчас стоит задача легализовать оружие так, чтобы оно не принесло никому вреда и проблем.

На самом деле этот законопроект уже приняли в первом чтении, ожидаем второго. Но я думаю, что самое важное — общественное мнение действительно готово к этому.

Мы должны понимать, что сейчас многие искренне будут считать, что оружие необходимо в каждой семье.

Единственное, на что обратил внимание Денисенко, очень важно оперативно и своевременно оформить соответствующие подзаконные акты.

Я считаю, что оружие должно быть легализовано, но важно, чтобы были определенные ограничения и правила игры.

Какие должны быть ограничения, чтобы легализация оружия была безопасной?

Существует уже много моделей, испытанных в мире, которые хорошо работают. В первую очередь, оружие нельзя выдавать людям с расстройствами психического здоровья.

Как отмечает Вадим Денисенко, это должна быть не только галочка или справка, которую можно купить за 150 грн, а полноценное обследование.

В принципе, в мире все уже давно испробовано. Важно взять из этого опыта самое лучшее и действенное.

Человек не должен быть судим и т.д. Конечно, будут и другие категории людей, которые могут использовать оружие не для самозащиты, а для нападения.

Готово ли травмированное войной общество к легализации оружия?

Как правило, по словам Денисенко, большое количество оружия оказывает противоположный эффект — останавливает агрессию. Ведь позволяет людям с ПТСР чувствовать себя более защищенными.

Поэтому я считаю, что этот путь можно пройти относительно безболезненно и не иметь никаких проблем, тем более, что общество готово к этому.

На вопрос о том, не будет ли провоцировать легальное оружие случаи массового расстрела, как это случается в Америке, Виталий Денисенко считает, что на самом деле в этом виновато нелегальное оружие.

Ведь в странах, где действуют жесткие ограничения и наказание законом за ношение оружия, тоже случаются такие ситуации.

Вспомните РФ в прошлом году, ситуацию, которая произошла в Керчи.

Принимать такое решение можно и сейчас, не дожидаясь окончания войны. Единственное, очень важно тщательно подготовиться ко второму чтению.

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