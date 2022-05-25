Массовая стрельба в начальной школе Техаса убила более 20 человек — как спастись во время теракта

Во вторник, 24 мая, в начальной школе Увальде штата Техас 18-летний вооруженный юноша убил не менее 19 детей и двоих взрослых. Это самая смертоносная стрельба в американской школе за последние десять лет.
18-летний парень, обучавшийся в соседней средней школе, был вооружен несколькими единицами оружия. Он также погиб на месте происшествия, — пишет The New York Times.
18-летний парень, обучавшийся в соседней средней школе, был вооружен несколькими единицами оружия. Он также погиб на месте происшествия, — пишет The New York Times.
К сожалению, уже ни для кого не секрет, какие зверства совершают на украинской территории российские оккупанты. Они хаотически стреляют на улицах по мирным взрослым и детям, а в Киевской области эксгумация погибших доказала, что большинство из них умерли от пулевых ранений.
Еще долгое время после нашей победы Украина будет переполнена оружием. Как же выжить во время массовой стрельбы на улице или в помещении? Мы нашли ответ на этот вопрос.
Говорить о том, что не нужно паниковать, пожалуй, бесполезно. Но все же этот алгоритм действий поможет значительно увеличить шансы выживания во время массовой стрельбы в помещении:
Российские военные не в первый раз используют фосфорные бомбы для атак по мирному населению. Читай, как спастись от фосфорных бомб и оказать первую медицинскую помощь пострадавшим.