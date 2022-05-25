Массовая стрельба в начальной школе Техаса убила более 20 человек — как спастись во время теракта

Во вторник, 24 мая, в начальной школе Увальде штата Техас 18-летний вооруженный юноша убил не менее 19 детей и двоих взрослых. Это самая смертоносная стрельба в американской школе за последние десять лет.

18-летний парень, обучавшийся в соседней средней школе, был вооружен несколькими единицами оружия. Он также погиб на месте происшествия, — пишет The New York Times.

К сожалению, уже ни для кого не секрет, какие зверства совершают на украинской территории российские оккупанты. Они хаотически стреляют на улицах по мирным взрослым и детям, а в Киевской области эксгумация погибших доказала, что большинство из них умерли от пулевых ранений.

Еще долгое время после нашей победы Украина будет переполнена оружием. Как же выжить во время массовой стрельбы на улице или в помещении? Мы нашли ответ на этот вопрос.

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Если теракт начался в помещении

Говорить о том, что не нужно паниковать, пожалуй, бесполезно. Но все же этот алгоритм действий поможет значительно увеличить шансы выживания во время массовой стрельбы в помещении:

Предупреди людей вокруг об угрозе . Кто-то может не успеть увидеть и понять, что происходит.

. Кто-то может не успеть увидеть и понять, что происходит. Старайся максимально дистанцироваться от вооруженного человека . Для этого спрячься, а потом беги, выбирая маршрут, который позволит тебе оставаться незамеченным: шкафы, какие-то конструкции, даже крупные растения.

. Для этого спрячься, а потом беги, выбирая маршрут, который позволит тебе оставаться незамеченным: шкафы, какие-то конструкции, даже крупные растения. Если же стрелок тебя заметил, немедленно упади на пол и положи руки рядом с головой. Есть шанс, что преступник подумает, что ты не живой(-а).

и положи руки рядом с головой. Есть шанс, что преступник подумает, что ты не живой(-а). Не пытайся забрать свои вещи, прежде чем бежать. Материальное ничего не стоит по сравнению с жизнью.

Если нет возможности покинуть помещение, спрячься в комнате или кабинете подальше от того места, где стреляли. Закрой и заблокируй дверь, затем ляг как можно дальше от них и окон, чтобы в случае стрельбы не раниться обломками стекла. Вызови полицию и скорую .

. Если же убежать от нападающего не удалось, на тебя направлено оружие в непосредственной близости, то нет другого выхода, кроме как драться. Старайся сбить преступника с ног, кусай, царапай, бей, делай все, что можешь. Громко зови на помощь, ведь нескольким людям легче разоружить обидчика. Однако помни, что вступать в бой можно только в крайнем случае .

. Если предыдущий пункт удался, следи, чтобы до приезда полиции стрелок снова не завладел оружием.

Если стрельба началась на улице

Не нужно сразу бежать по открытой местности, ведь так ты станешь легкой мишенью для преступника. Лучше сразу падай на землю в том месте, где тебя застала стрельба. На улице труднее понять, откуда стреляют. Пока лежишь, пытайся найти место, где находится нападающий. Если видишь рядом какое-нибудь здание или укрытие, то ползи к нему. Но это не должно занимать дольше нескольких секунд. Не выходи из укрытия, не фотографируй, не геройствуй и не двигайся лишний раз. Это может привлечь внимание преступника, который сразу откроет огонь. В более или менее безопасном месте сразу позвони в полицию и скорую и внимательно выслушай и выполни советы специалистов.

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