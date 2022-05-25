Масова стрілянина в початковій школі Техасу вбила понад 20 людей — як врятуватись під час теракту 

У вівторок, 24 травня, в початковій школі Увальде штату Техас 18-річний озброєний юнак вбив щонайменше 19 дітей і двох дорослих. Це найсмертоносніша стрілянина в американській школі за останні десять років.

18-річний хлопець, який навчався в сусідній середній школі, був озброєний кількома одиницями зброї. Він також загинув на місці події, — пише The New York Times.

На жаль, уже ні для кого не секрет, які звірства чинять на українській території російські окупанти. Вони хаотично стріляють на вулицях по мирних дорослих та дітях, а на Київщині ексгумація загиблих довела, що більшість із них загинули від кульових поранень.

Ще тривалий час після нашої перемоги Україна буде переповнена зброєю. Тож як вижити під час масової стрілянини на вулиці чи в приміщенні? Ми знайшли відповідь на це питання.

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Якщо теракт почався в приміщенні

Говорити про те, що не треба панікувати, мабуть, марно. Але все-таки цей алгоритм дій допоможе значно збільшити шанси на виживання під час масової стрілянини в приміщенні:

Попередь людей навколо про загрозу . Хтось може не встигнути побачити та зрозуміти, що відбувається.

. Хтось може не встигнути побачити та зрозуміти, що відбувається. Намагайся максимально дистанціюватись від озброєної людини(-ей) . Для цього заховайся, а потім біжи, обираючи маршрут, який дозволить тобі залишатись непоміченим(-ою): шафи, якісь конструкції, навіть великі рослини.

. Для цього заховайся, а потім біжи, обираючи маршрут, який дозволить тобі залишатись непоміченим(-ою): шафи, якісь конструкції, навіть великі рослини. Якщо ж стрілок тебе помітив, негайно впади на підлогу та поклади руки поруч з головою. Є шанс, що злочинець подумає, що ти не живий(-а).

та поклади руки поруч з головою. Є шанс, що злочинець подумає, що ти не живий(-а). Не намагайся забрати свої речі перед тим, як бігти. Матеріальне нічого не варте у порівнянні з життям.

Якщо немає можливості покинути приміщення, заховайся у кімнаті чи кабінеті подалі від того місця, де стріляли. Зачини та заблокуй двері, потім ляж якомога далі від них та вікон, щоб у разі стрілянини не поранитись уламками скла. Виклич поліцію та швидку .

. Якщо ж втекти від нападника не вдалось, на тебе направлена зброя в безпосередній близькості, то немає іншого виходу, окрім як битись. Намагайся збити злочинця з ніг, кусай, дряпай, бий, роби все, що можеш. Голосно клич на допомогу, адже кільком людям легше роззброїти кривдника. Проте пам’ятай, що вступати в бій можна лише в крайньому разі .

. Якщо попередній пункт вдався, то слідкуй, щоб до приїзду поліції стрілок знову не заволодів зброєю.

Якщо стрільба почалась на вулиці

Не потрібно одразу бігти по відкритій місцевості, адже так ти станеш легкою мішенню для злочинця. Краще одразу падай на землю в тому місці, де тебе застала стрілянина. На вулиці складніше зрозуміти, звідки стріляють. Тож поки лежиш, намагайся знайти місце, де знаходиться нападник. Якщо бачиш поруч якусь будівлю чи укриття, то повзи до неї. Але це не має займати довше кількох секунд. Не виходь з укриття, не фотографуй, не геройствуй та не рухайся зайвий раз. Це може привернути увагу злочинця, який відразу відкриє вогонь. У більш-менш безпечному місці одразу подзвони в поліцію та швидку й уважно вислухай та виконай поради спеціалістів.

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