Світ

Масова стрілянина в початковій школі Техасу вбила понад 20 людей — як врятуватись під час теракту 

Олена Яковлєва, редакторка сайту 25 Травня 2022, 10:45
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