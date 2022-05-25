Масова стрілянина в початковій школі Техасу вбила понад 20 людей — як врятуватись під час теракту 

У вівторок, 24 травня, в початковій школі Увальде штату Техас 18-річний озброєний юнак вбив щонайменше 19 дітей і двох дорослих. Це найсмертоносніша стрілянина в американській школі за останні десять років.
18-річний хлопець, який навчався в сусідній середній школі, був озброєний кількома одиницями зброї. Він також загинув на місці події, — пише The New York Times.
18-річний хлопець, який навчався в сусідній середній школі, був озброєний кількома одиницями зброї. Він також загинув на місці події, — пише The New York Times.
На жаль, уже ні для кого не секрет, які звірства чинять на українській території російські окупанти. Вони хаотично стріляють на вулицях по мирних дорослих та дітях, а на Київщині ексгумація загиблих довела, що більшість із них загинули від кульових поранень.
Ще тривалий час після нашої перемоги Україна буде переповнена зброєю. Тож як вижити під час масової стрілянини на вулиці чи в приміщенні? Ми знайшли відповідь на це питання.
Говорити про те, що не треба панікувати, мабуть, марно. Але все-таки цей алгоритм дій допоможе значно збільшити шанси на виживання під час масової стрілянини в приміщенні:
Російські військові не вперше застосовують фосфорні бомби для атак по мирному населенню. Читай, як врятуватись від фосфорних бомб та надати домедичну допомогу потерпілим.