Рашисти обстріляли автомобільну колону? Читай, як зберегти життя собі та іншим

Влада та військові закликають жителів Сходу евакуюватися в безпечні регіони якнайшвидше. Проте нерідко трапляються випадки, коли російські загарбники безжально обстрілюють автомобільні колони, які рухаються погодженими гуманітарними коридорами.

Керівник відділу охорони праці StarLightMedia Сергій Теплов розповів для Факти ICTV.Life, яких правил поведінки необхідно дотримуватися під час обстрілу на трасі.

Як безпечно рухатися в автомобільній колоні

Теплов радить усім автомобілям у колоні рухатися зигзагом — маневр здійснюється спочатку ліворуч, а потім праворуч. Темп та радіус зигзагів задає автомобіль, що очолює колону. Проте важливо, щоб абсолютно весь транспорт дотримувався цього.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Швидкість руху має бути не менше 60 км/год і не більше 110 км/год. Знову ж таки, темп задає перше авто.

У жодному разі не можна обганяти інші авто. Аварія на дорозі може коштувати життя всієї колони.

Крім того, під час руху суворо заборонено зупинятися, адже автомобіль стане легкою мішенню для рашистів. Небезпечно також виїжджати та ховатися на узбіччі — воно може бути заміноване.

Що робити, якщо підбили авто в колоні

Якщо ваш автомобіль підбили, і він не може далі їхати, а ви поранені, потрібно вийти з колони так, щоб не заважати іншим учасникам. Візьміть із собою найнеобхідніше, вийдіть з авто та відповзіть від нього.

Якщо підбили інший автомобіль із колони, не зупиняйтеся, поки обстріл не закінчиться. Авто, яке замикає колону, має забрати водія та пасажирів з підбитого транспорту після припинення вогню.

Обов’язково повідомте координатора евакуації про цей випадок, щойно з’явиться можливість.

Нагадаємо, що під час воєнного стану в Україні можлива конфіскація авто на користь ЗСУ за керування у нетверезому стані. Закон дозволяє правоохоронцям одразу забирати автомобіль п’яниці на штрафмайданчик, а потім його передають військовим.