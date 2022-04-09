Рашисты обстреляли автомобильную колонну? Читай, как сохранить жизнь себе и другим

Власти и военные призывают жителей Востока эвакуироваться в безопасные регионы. Однако нередкие случаи, когда российские захватчики безжалостно обстреливают автомобильные колонны, которые движутся по согласованным гуманитарным коридорам.

Руководитель отдела охраны труда StarLightMedia Сергей Теплов рассказал для Факты ICTV.Life, какие правила поведения необходимо соблюдать при обстреле на трассе.

Как безопасно двигаться в автомобильной колонне

Теплов советует всем автомобилям в колонне двигаться зигзагом – манёвр делается сначала влево, а затем вправо. Темп и радиус зигзагов задает автомобиль, возглавляющий колонну. Однако важно, чтобы абсолютно весь транспорт следовал этому.

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Скорость движения должна быть не менее 60 км/ч и не больше 110 км/ч. Опять же темп задает первое авто.

Ни в коем случае нельзя обгонять другие автомобили. Авария на дороге может стоить жизни всей колонны.

Кроме того, во время движения строго-настрого запрещено останавливаться, ведь автомобиль станет легкой мишенью для рашистов. Опасно выезжать и прятаться на обочине — она может быть заминирована.

Что делать, если подбили автомобиль в колонне

Если ваш автомобиль подбили, и он не может ехать дальше, а вы ранены, нужно выйти из колонны так, чтобы не мешать другим участникам. Затем возьмите с собой самое необходимое, выйдите из авто и отползите от него.

Если подбили другой автомобиль из колонны, не останавливайтесь, пока обстрел не закончится. Замыкающее колонну авто должно забрать водителя и пассажиров из подбитого транспорта после прекращения огня.

Обязательно сообщите координатору эвакуации об этом случае, как только появится возможность.

Напомним, что во время военного положения в Украине возможна конфискация авто в пользу ВСУ за управление в нетрезвом состоянии. Закон разрешает правоохранителям сразу забирать автомобиль пьяницы на штрафплощадку, а затем его передают военным.