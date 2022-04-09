Рашисты обстреляли автомобильную колонну? Читай, как сохранить жизнь себе и другим

Елена Яковлева, редактор сайта 09 апреля 2022, 16:30
Що робити, якщо рашисти обстріляли автомобільну колону
Фото: Unsplash

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