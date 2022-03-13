Росія застосувала фосфорні бомби на Луганщині: в чому небезпека та як надати першу допомогу

Росіяни вдарили фосфорними бомбами по Попасній, що на Луганщині. Про це повідомив заступник начальника Патрульної поліції Олексій Білошицький.

Він опублікував кадри з вибухами, що характерні для фосфорного горіння. Такою зброєю цивільне населення атакували нацисти під час Другої світової.

Фосфорні боєприпаси поширюють токсичні запальні сполуки на кілька сотень квадратних метрів. Їхнє застосування заборонене міжнародними конвенціями.

Ситуацію з застосуванням заборонених боєприпасів прокоментував очільник Луганської цивільної військової адміністрації Сергій Гайдай.

З того, що я почув від прикордонників і бійців ЗСУ, на 99% це фосфорні боєприпаси, — каже Сергій Гайдай.

Що таке фосфорні бомби

Фосфорні бомби — це боєприпаси, начинені білим фосфором. Це дуже вогненебезпечна речовина. При контакті з киснем (у повітрі) легко займається.

Застосування фосфорних бомб заборонено Женевською конвенцією про захист жертв війни (протокол від 1977 року) та Конвенцією про конкретні види звичайної зброї.

Небезпека для людини

Для людини білий фосфор дуже небезпечний, адже спричиняє тяжкі хімічні опіки. При потраплянні на шкіру утворює глибинні рани й продовжує горіти всередині рани.

Смертельна доза білого фосфору для людини мінімальна — 0,05–0,15 г.

Якщо фосфор потрапляє в організм через рот, то викликає опіки ротової порожнини та шлунково-кишкового тракту. Людина відчуває сильне печіння в роті, страждає від блювоти, діареї та сильного болю в животі.

Що робити у разі ураження білим фосфором

Найперше — позбутися одягу, до якого прилипли палаючі частки снаряду. Якщо це не вдається зробити, занурте уражену ділянку шкіри під воду та сильно зволожуйте. Промийте уражену шкіру розчином бікарбонату натрію або холодною водою. Залишки фосфору (ті, що можна побачити оком) потрібно вийняти з рани пінцетом або іншим негострим предметом. Робити це бажано під водою.

Руками фосфору не торкайтеся! Це може спричинити додаткові опіки.

4. Закрийте місце ураження вологою пов’язкою, яку попередньо змочіть фізрозчином, щоб фосфор повторно не зайнявся.

5. Обов’язково зверніться за допомогою до лікаря та попередьте, що постраждали саме від фосфорного боєприпасу.

Ситуація на Луганщині

Якщо факт застосування російськими військами фосфорних бомб підтвердиться, місцеву владу це не здивує. Адже зараз ворог гатить з усього, що є. А вчора з танка розстріляли будинок, в якому були літні люди.

Загалом ситуація на Луганщині, каже Сергій Гайдай, важка. Обстріли не вщухають ані вдень, ані вночі. Перебита вся інфраструктурна мережа — вода, електрика, газ. Дуже важко щось налагодити, бо працівники на межі фізичних можливостей.