Легализация оружия в Украине: самозащита от врага или шаг к уголовному произволу?

Впервые за все время дискуссий о том, стоит ли разрешать мирным людям свободно владеть оружием, большинство украинцев склоняются к тому, что все-таки стоит.

Юристы неоднократно отмечали, что абсолютное своеволие на черном рынке оружия стало возможным из-за того, что в Украине за 30 лет независимости по сути не было полноценного закона об оружии. Нам не хватало четко структурированного порядка, объясняющего, что такое огнестрельное оружие, как им пользоваться, кто имеет право на его использование.

До начала полномасштабного вторжения законотворцы, возможно, не видели необходимости рассматривать вопрос, для которого был, по их мнению, неподходящий момент. Ведь все это время подавляющее число рядовых граждан и политиков было против предоставления возможности гражданским владеть определенными видами оружия.

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Мнение общества кардинально изменили первые два месяца полномасштабной войны, а также преступления россиян в Буче, Ирпене и зверства в восточных регионах Украины. И вот теперь, когда у украинцев в приложении Дія спрашивают, нужно ли гражданским разрешить покупать оружие, впервые за все годы независимости большинство соглашается.

Опрос до сих пор продолжается, однако по результатам голосования первого миллиона человек более 60% респондентов сказали “да” обороту оружия для личной защиты. Люди в условиях войны хотят иметь возможность защищать себя самостоятельно.

Что предусматривает закон об обороте огнестрельного оружия

По стечению обстоятельств или нет, законопроект об обороте огнестрельного оружия Верховная Рада приняла 23 февраля, за день до полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.

Этим документом законодатели предлагают определить, при каких условиях граждане могут покупать оружие, какое именно и какие документы для этого нужны, а также создать единый государственный реестр гражданского огнестрельного оружия, который будет интегрирован с приложением Дія.

Что необходимо сделать в первую очередь перед принятием закона об оружии

Министр обороны Украины Алексей Резников говорит, что в первые дни полномасштабной войны многие граждане получили оружие более либеральным способом. Это принесло как положительные достижения, так и определенные проблемы. Следовательно, прежде чем принимать законопроект во втором чтении, следует учесть множество тонкостей.

Министерство внутренних дел и президент Украины советуют законотворцам с особой внимательностью отнестись ко всем деталям документа, чтобы вместе со взлетом белого рынка оружия не вызвать ажиотаж на черном.

Владимир Зеленский объясняет, что нужно решить, где будет храниться оружие, где человек время от времени будет тренироваться, как и когда оружие можно будет применять. И это самая малая часть тех вопросов, которые нужно решить в первую очередь.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр поделилась собственной позицией по вопросу легализации оружия.

Я давно отстаиваю позицию, что у наших граждан должно быть оружие. Не только из-за войны, но и практики 2013 и 2014 года, когда наши граждане пострадали от того, что были невооружены.

Напомним, ранее мы рассказывали, как пройти опрос в Дії о владении оружием гражданами Украины.