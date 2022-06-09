В Украине больше не будет фейерверков? Изменения в законопроекте об обороте пиротехнических изделий

Фейерверки украшали не один праздник украинцев, особенно Новый год. Несмотря на опасность, граждане любили наблюдать за мерцающими огоньками в небе.

Сейчас звуки фейерверков вызывают у украинцев триггеры, заставляют волноваться или бежать в бомбоубежище. А кто-то ещё считает хорошей идеей запускать их во время воздушной тревоги.

Так что Кабмин зарегистрировал законопроект №7438. В нем предлагается ограничить продажу, передачу и использование пиротехнических изделий.

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Как все началось

Еще 28 декабря 2021 на сайте президента Украины была размещена петиция об ограничении применения пиротехники.

В ней предлагалось запретить использование петард, фейерверков и других пиротехнических изделий. Закрыть все магазины пиротехники. И ввести штраф за невыполнение в размере от 15 тыс. грн. Однако к началу войны петиция набрала всего около пяти тысяч голосов.

Сейчас петиция собрала 25 тыс. голосов, поэтому ее рассмотрел и отреагировал Владимир Зеленский.

— Поддерживаю обеспокоенность по поводу увеличения опасных последствий в связи с использованием различных пиротехнических изделий в повседневном быту и считаю, что их употребление во время военного положения должно быть четко урегулировано на законодательном уровне, — говорится в ответе президента на петицию.

— Электронная петиция направлена ​​в Кабинет Министров Украины с просьбой рассмотреть в соответствии с требованиями действующего законодательства, принять необходимые меры реагирования, — сообщается в ответе.

Какие изменения предусматривает законопроект об обороте пиротехники

По всей Украине хотят запретить использование фейерверков и проведение любых мероприятий с использованием пиротехнических изделий.

Однако есть исключения: сценические пиротехнические изделия Т1 и Т2, фейерверки класса F.

Все потому, что такие пиротехнические изделия обладают очень низким уровнем опасности и шума, что не превышает 60 дБ.

Во время празднования Дня города, государственного праздника или спортивного соревнования можно использовать фейерверки только класса F1.

Изменения в покупке и продаже фейерверков

Депутаты предложили запретить продажу фейерверков, кроме изделий класса F1. Продавать их могут только лицам, достигшим 16 лет.

Также продажа сценических пиротехнических изделий класса Т1, имеющих низкий уровень опасности, разрешается только достигшим 18 лет. А продавать сценические изделия класса Т2 можно только тем, кто имеет специальную подготовку.

Также в Украине готовят изменения в законопроекте об обороте огнестрельного оружия. Его хотят легализовать для обычных граждан. Ранее мы рассказывали, возможна ли легализация оружия в Украине и насколько она нужна.

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