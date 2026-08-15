Стиль життя

Золоті гранули Сонця: найпотужніший телескоп світу показав нові кадри

Юлія Хоменко, редакторка сайту 15 Серпня 2026, 09:00 5 хв.
На Сонці вперше виявили хвилі Кельвіна-Гельмгольца
Фото Pexels

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