День археолога: історія свята та як відзначають його професіонали

Сьогодні, 15 серпня, в Україні офіційно відзначають День археолога — свято професіоналів, що шукають частки історії в надрах нашої країни. Читай у матеріалі про історію цього свята та традиції, що прижилися на території України.

День археолога: історія свята

Ще з середини 20 століття українські археологи неофіційно вирішили святкувати свій день саме 15 серпня. Ця дата була обрана не просто так, адже в середині серпня археологічні експедиції перебувають у розпалі знахідок та робіт із землею.

Неофіційність Дня археолога тривала більш ніж півстоліття, але вже 2008 року президентом України був підписаний указ від 6 серпня 2008 року, де йшлося про відзначення професійного свята саме у цей день.

В умовах повномасштабного вторгнення багато експедицій було скасовано, велика кількість пам’яток — втрачено, частина об’єктів лишилася на тимчасово окупованих територіях.

День археолога в Україні: які є традиції

Насправді кожен може відзначати це свято так, як хочеться. Та все ж, у колах археологів, як зазначає Day Today, існують деякі встановлені традиції, яких вони дотримуються з року в рік:

у цей день буде доречним відвідати один із музеїв, де відбуваються тематичні виставки, присвячені археології;

для археологів-початківців влаштовують посвяту з різними жартівливими конкурсами та завданнями;

цього дня проводяться конференції, на яких професіонали діляться своїми напрацюваннями, а новачки набираються досвіду.

День археолога: чому археологія важлива для нас і нашої історії

Археологи — це спеціалісти, що опанували далеко не одну науку. Їм доводиться розбиратися в географії, археозоології, грунтознавстві, знати будову скелета людини тощо. Саме ці люди розгадують загадки не лише тисячоліть, а і нещодавньої нашої історії.

Не слід забувати про те, що археологія допомагає усвідомити культурну вагу та цінність українського народу, адже кожна знайдена річ, наскільки маленькою вона не була б, є частиною великого пазлу нашої унікальної історії.

Серпень є багатим на свята. Раніше ми писали, які ще професійні свята відзначають в Україні.

